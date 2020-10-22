黎智英周四twitter直播 即場同網民互動暢談

壹傳媒創辦人黎智英將於今日（10月22日）早上9時繼續在twitter開直播，與網民互動暢談香港前路與局勢。

上周的直播中，黎智英與美國國防部前副部長伍夫維茲（Paul Wolfowitz）對話，討論台海局勢，指出隨時擦槍走火觸發軍事衝突，但相信中、美、台三方都不希望開戰。黎智英亦在直播呼籲國際社會關注12名被扣留在深圳鹽田看守所的港人，期望以國際壓力令他們盡快獲釋或回港受審。

黎智英將會在早上9時（美東時間周三晚上9時）再在twitter 做直播，Mark Clifford將繼續擔任嘉賓主持，是次還邀請到《華爾街日報》編輯 Jillian Melchior 參與。 Jillian Melchior 持續關注香港局勢，去年反送中運動期間，她曾在美國霍士新聞節目上談論「#Eye4hk」行動，並與主持做出遮右眼手勢以聲援香港。 Jillian Melchior 亦有參與獨立女性論壇（Independent Women’s Forum）工作，主要針對環保及監察政府項目。

三位傾談之後，黎智英將會回答網民的留言提問，也會跟網民直接交流互動。

各位網友可以按此在 Zoom 與黎智英交流討論，暢所欲言。

讀者除了可以前往《蘋果日報》的twitter 賬戶收看、留言，還可以按以下連結去果燃台、YouTube、Facebook看直播。

請按此跟隨《蘋果日報》 及 黎智英 的twitter賬戶。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！