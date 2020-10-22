武漢肺炎｜歐盟草擬世衞改革建議書 要求增成員國通報衞生危機透明度

武漢肺炎在全球造成極嚴重影響，各國正研究如何吸取教訓避免歷史重演。歐盟正草擬一份建議書，要求世界衞生組織（WHO）改革，對成員國通報衞生危機的機制加強透明度。

歐盟的建議書由德國政府與其他成員國磋商後起草，論及世衞在資金、管理以及法律權力等方面的不足之處。路透社報道，建議書標註的日期為10月19日，促請世衞採取措施，加強「各國遵守透明度」，要求成員國在衞生危機問題上盡快分享資訊，世衞需要「更有效而一致」的通報制度。

歐盟認為透明度不足，是世衞眾多挑戰之中最應首先改革的，另外資金「無法預計及持續」也是難題。

武漢爆發肺炎疫情後，中國被指隱瞞遲報，世衞亦被指偏袒中國未有及時向全球匯報實情，導致疫情一發不可收拾。美國總統特朗普大肆抨擊世衞失職，宣佈退出世衞並停止捐款，各國亦要求世衞改革。

歐盟成員國的衞生部長下周將討論這份建議書，目標是在世衞11月中旬召開大會前，讓歐盟成員國就世衞改革達成共同立場。不過歐盟亦重申支持世衞，強調世衞在全球衞生挑戰中擔當主要角色。路透社報道，歐盟各國衞生部長基本上已達共識，不過德國希望有更進取的建議。

路透社

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