同志平權｜教宗破天荒開腔支持同性民事結合 「他們是天主的孩子」

教宗方濟各（Pope Francis）首度開腔支持同性民事結合，他在羅馬電影節周三首映的長篇紀錄片《Francesco》中受訪時，表示同性戀人士有組織家庭的權利，有民事結合法律就讓他們可受法律保障。

這部紀錄片探討方濟各多項最關心的議題，包括環境、貧窮、移民、種族、收入不均和最受歧視的族群。他在片中其中一段訪問中說：「同性戀人士有組織家庭的權利。他們是天主的孩子。我們需要有民事結合法律，好讓他們受到法律保障。」片中最動人一幕，是方濟各致電一對同志伴侶回信，這對伴侶育有三個年幼孩子，在寫給教宗的信中說他們對帶孩子去教區感到羞愧，方濟各則鼓勵他們繼續上教堂，不要理會他人的看法。

方濟各在擔任布宜諾斯艾利斯的大主教期間，支持同志伴侶民事結合作為同性婚姻的另一選擇，不過他過往從未以教宗身份公開支持民事結合。方濟各2013年成為教宗後，對LGBTQ族群採取前所未見的歡迎態度，2013年首次以教宗身份外訪到巴西時，更說出「我憑甚麼論斷他們？」（Who am I to judge?）的名言。他多次歡迎同志伴侶到梵蒂岡，過往又經常說教區應接受同志，呼籲家長不要因此排斥他們的孩子。雖然方濟各對同性民事結合態度開放，但他一直反對同性婚姻，認為婚姻只屬於男女之間。

方濟各支持同志民事結合的立場，與梵蒂岡教義部2003年文件中反對同志關係獲官方認可的立場迴異，教義部當時稱同性民事結合會「貶低婚姻制度」，而這份文件由後來成為教宗本篤十六世的保守派大主教拉青格（Joseph Ratzinger）撰寫

法新社/美聯社

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