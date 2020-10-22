美國大選｜拆局｜特朗普需盡取8搖擺州保勝算 賓州或成勝負關鍵

美國總統選舉採用選舉人票制度，兩黨除了鞏固各自基本盤，最終的勝負往往繫於個別戰情緊湊的「搖擺州分」。根據最新民調走勢，現時共有8個雙方差距不足5個百分點的搖擺州分，合共136張選舉人票勝負難分。不過拜登在民調中的優勢明顯，即使搖擺州全敗，單憑勝出自己領先的州分，亦足以跨過270票的當選門檻；相反特朗普要成功連任，除了要寄望全取搖擺州，更需奪取現時傾向拜登的州分，當中以有20張選舉人票、上屆他曾經險勝的賓夕凡尼亞州最為關鍵。

記者 林偉聰

記者根據民調研究網站FiveThirtyEight綜合不同民調計算得出的支持值劃分，將領先超過10個百分點的州分視為「票倉」，領先5至10個百分點的視為傾向某候選人的州分，雙方差距不足5個百分點的則視為搖擺州分。截至10月19日的數字，有14個州是特朗普的票倉，另有5個州是傾向特朗普，合共佔122張選舉人票；拜登的票倉則有19個，另有5個州傾向他，合共佔279張選舉人票。

換言之，理論上拜登只要在自己現時相對明顯領先的州分勝出，已經可以超越270張選舉人票的當選門檻，餘下8個搖擺州分無論戰果如何，都不影響下屆總統寶座誰屬。

8個差距不足5個百分點的搖擺州分分別是俄亥俄州、艾奧瓦州、佐治亞州、德薩斯州、北卡羅萊納州、佛羅里達州、亞利桑拿州及阿拉斯加州，合共有136張選舉人票，其中以俄亥俄州及艾奧瓦州的戰情最緊湊，兩個候選人的差距僅0.1個百分點，考慮誤差後基本上是平手。另外6個搖擺州之中，特朗普只在阿拉斯加州、以及有38張選舉人票的德薩斯州有優勢，另外4個都是拜登略為領先。

特朗普在民調中落後，即使在自己領先及所有搖擺州分中都取勝，都是只得259張選舉人票，要勝出選舉，就必須奪取現時傾向拜登的州分。

傾向拜登的州分中，領先差距最小的是內華達州，雙方相距6.1個百分點，不過此州只得6張選舉人票，即使取下亦不足當選；至於差距第二小的則是賓夕凡尼亞州，如果特朗普可取下賓州的20張選舉人票，則足以成功連任；甚至可以容許他不必全取搖擺州，可以在如艾奧瓦州般較少選舉人票的州分落敗。

賓夕凡尼亞傳統上被視為搖擺州分，因州內民主黨及共和黨選民數目接近，獨立選民的取態有力左右整個州分的選舉結果。自1992年起，賓州連續6屆總統選舉都是傾向支持民主黨，但此規律在2016年被特朗普打破，他以0.7個百分點力壓希拉莉，成為他入主白宮的重大勝利。

雖然賓夕凡尼亞州現時因拜登的6.3個百分點優勢而不在搖擺州之列，但由於它對雙方爭勝都極為重票，加上已提早投票選民人數現時只及上屆總投票人數的16.7%，遠低於全國數字27.3%，反映仍有很大的拉票空間，賓州肯定會繼續成為兩黨必爭之地。

另外，威斯康辛州和密歇根州的情況亦與賓州相近，自90年代都是民主黨佔優，但上屆突然被特朗普以不足1個百分點的差距「染紅」。兩州合共有26張選舉人票，同樣有力左右結果，選前不少分析亦因此將這兩個州列作搖擺州；不過現時拜登在兩個州分別有7.3及8個百分點的較明顯優勢，加上兩個州已提早投票的選民已相等於上屆投票人數的逾30%，特朗普在此兩州要反勝將十分困難。

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