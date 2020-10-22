教宗撐同志｜教宗表態撐民事結合屬「歷史時刻」 保守派淡化促澄清

教宗方濟各打破天主教禁忌，指同性伴侶應受民事結合法律保障，同時有權組織家庭，引起巨大迴響。爭取同性伴侶權益的天主教組織大感鼓舞，形容這是歷史時刻，亦希望教宗進一步「祝福」同性婚姻，但有保守派則淡化事件，並促請教宗澄清說法。

致力為同性戀天主教徒爭取權益的耶穌會馬丁神父(James Martin)讚揚教宗的說法是「教會支持同性戀小眾人士的一大步」，美國促進LGBT權益組織New Ways Ministry行政主管德貝爾納多(Francis Debernardo)表示︰「羅馬天主教一直被視為LGBT的迫害者，當他們的領袖為同性伴侶以及他們的家庭走向如此正面的方向，這是歷史時刻。這顯示教庭對LGBT問題持續向積極方面發展。」德貝爾納多同時促請教宗支持在天主教堂內「承認及祝福」同性人士結合。

不過天主教界有不少反對聲音。羅德島保守派主教托賓(Thomas Tobin)呼籲教宗澄清觀點，「教宗的聲明顯然與教會長期以來就同性結合的教導相矛盾，教會不能支持接受客觀上不道德的關係。」紐約大主教管區公共政策總監Edward Mechmann直指教宗「犯了嚴重錯誤」。

梵蒂岡認為同性戀人士必須受到尊重，擁有尊嚴，但同性戀是「內在混亂」，尊重不等於教廷會同意同性戀行為或准許同性戀者合法結合。不少保守派人士亦淡化教宗的說法，強調世俗民事結合與教會祝福是截然不同的兩回事。

教宗是在長篇紀錄片《Francesco》中提到同性民事結合，片中另一名重要受訪人士是智利同性戀者克魯茲(Juan Carlos Cruz)，他曾遭神職人員性侵，他說2018年第一次跟教宗見面時，教宗曾向他表示是上帝令他成為同性戀者。

美聯社/路透社

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