辯論前夕　奧巴馬特朗普隔空開火

本屆美國大選最後一場總統辯論前夕，總統特朗普巡迴搖擺州分舉行大型造勢集會，民主黨的拜登則在特拉華州家中花了一周準備辯論。外界預料辯論焦點將落在拜登父子的電郵門和特朗普政府抗疫不力上。

拜登團隊預料特朗普繼上次攻擊拜登兒子亨特濫藥後，會加強攻擊兩父子涉與中國和烏克蘭有利益輸送的傳聞；團隊視傳聞為轉移公眾對政府抗疫不力的視線。近月疫情連番創新高，特朗普被指未有全力抗疫之餘，攻擊政府抗疫顧問福西，又時常不跟政府指引戴口罩。分析指他今次須拿出比首場辯論更好的答案，才可說服忠實支持者以外的選民相信他未有對疫情不戰而降。

特朗普到北卡州出席造勢大會時就指民主黨和傳媒過度渲染疫情，「你一直只聽到武肺、武肺。這就是他們唯一會說的事，為了嚇壞所有人」。他又指如讓拜登上台，「上街燒旗的示威者就會入主政府」。他提及前總統奧巴馬，指他上屆為對手希拉莉站台，最終希拉莉敗選，「沒有人比他更落力站台吧？」

首為拜登站台

奧巴馬同日到賓州費城首次出席集會為拜登造勢。他重提上屆大選希拉莉在民調領先卻最終落敗一事，指拜登現時領先，「我們不可自滿。我不在乎民調。上屆有大批人留在家中懶洋洋、自鳴得意。今次不可以了」。他指，「這不是真人騷，是現實。他（特朗普）沒有認真工作，我們卻要與這惡果共存。要是當領袖的人每天撒謊，我們的民主會失效」。

美聯社/路透社/法新社