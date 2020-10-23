拜登家族拍檔現身證與華生意來往

美國民主黨總統候選人拜登兒子亨特身陷「電郵門」，他一名前生意拍檔博布林斯基（Tony Bobulinski）向《紐約郵報》表示，自己有份參與拜登家族與中國的生意往來，也是被曝光電郵的其中一位原收件人。

博布林斯基稱自己是由亨特找來當「Sinohawk Holding」公司的行政總裁，與中國華信能源（CEFC）、其董事長葉簡明及拜登家族是生意拍檔。他2017年聽到亨特與拜登討論與一間神秘中國能源公司的商業協議，並聽到拜登談及可從中獲取利益。

博布林斯基稱，中國人將這筆交易視為「政治或影響力投資」，當時亨特「利用公司當成他的個人錢箱，中國人的錢一匯過來就會被他提走」。他又指曾收到一名亨特合夥人的電郵，涉及2017年5月與中國能源公司的交易，並承諾讓被稱為「大人物」的人獲得10%股權，而這名「大人物」正是拜登。他聲稱所有曝光的電郵都是真確的。

FBI文件揭與洗錢案有關

另外，霍士新聞取得多份文件，顯示聯邦調查局（FBI）在去年底已調查「電郵門」中亨特的手提電腦，疑與洗錢案有關。霍士聲稱找來多名執法人員和官員鑑定，由FBI探員威爾遜簽署的文件屬千真萬確，其中FBI的「財產收據」列出，電腦維修店「The Mac Shop」的老闆艾薩克，將疑似屬於亨特的手提電腦交給當局。霍士引述一名官員報道，「FBI不會無的放矢……他們應該有充份證據相信，當中涉及犯罪行為」。

美國《紐約郵報》/霍士新聞