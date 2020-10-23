教宗方濟各在前日公映的紀錄片中突破天主教禁忌，明確表態支持同性戀者民事結合（civil union），是教會歷來首名教宗公開支持同志法律權益；聯合國秘書長讚教宗言論積極推動同志權益，同時惹來教會保守派不滿，要求澄清。

以教宗為主題的紀錄片《方濟各》（Francesco）前天在意大利羅馬公映，電影中段提到方濟各仍在阿根廷任紅衣主教時，反對立法准許同性婚姻，但贊成設立法律保障。對此教宗解釋：「同性戀者有權擁有家庭。他們亦是天主的子民，有權擁有家庭。沒有人應該因此被趕出家門或是受苦。」

他續說：「我們需要制訂民事結合的法律，這樣他們就能受到法律保護。我一直支持這一點。」

紀錄片亦訪問了男同性戀者魯貝拉，他和男伴收養了三個孩子，三年前曾就子女的信仰寫信給方濟各問意見，擔心作為同性戀家庭，會受教區中人歧視，累孩子心理受創。教宗收信數天後致電魯貝拉，鼓勵他帶孩子上教會，「但要有心理準備面對反對派」。魯貝拉說：「他未有就我的家庭發表意見，我認為他遵從了教義，但人們的態度大有改變」。

聯國讚推動同志權益

本身為虔誠天主教徒的聯合國秘書長古特雷斯通過發言人說，一向公開反對恐同，人們不應該因感情對象而受迫害或歧視，教宗言論是一股「積極的推動力」。教宗傳記作家艾弗賴格說，教宗在片中的言論，是就任教宗以來對同性戀議題最清晰的語言。

曾著書講述教會與同性戀者關係的耶穌會神父馬丁說示：「教宗方濟各明確且公開支持同性民事結合，標誌教會與少數性向族群的關係進入新階段。」馬丁續說，教宗在片中示範了他對少數性向族群的教牧方式，「向那些反對這類法律的教會領袖，傳達明確訊息」。

不過，保守派大表不滿，要求教宗釐清在片中言論。美國羅德島普羅維登斯主教托賓首先開腔：「教宗的言論顯然違反教會有關同性結合的教導，教會不能支持人去接納客觀的不道德關係。」紐約總教區公共政策總監梅凱曼直指教宗犯錯：「支持以任何法律形式去確認同性結合，都有違教會教導。」

按2003年梵蒂岡文獻，天主教接受同性戀傾向並非罪過應尊重，但不能逾越「反對同性戀行為和合法婚姻」的底線。過去方濟各亦認為婚姻僅限「一男一女的結合」，但2013年成為教宗後，多次對同性戀族群釋出善意，並說：「若同性戀者有心向主和向好，我憑甚麼論斷？」成為一時金句。路透社