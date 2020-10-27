加州變天？｜不滿州政府「暴政」 加州人醞釀罷免州長紐森

（北美通訊）苛政猛於虎！加州在民主黨治下，成為全美貧困率最高州分，稅收則是全美最高。無數加州人因負擔不起租金而淪落街頭，令露宿者數目創新高。但最令加州人不滿的是，民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）上任只有一年半，加州財政情況由擁有216億元（美元，下同）盈餘，變成543億元預算赤字。因此，加州人正發起罷免紐森（Recall Gavin 2020）活動。

罷免活動發起人強調，他們來自草根，非保守或自由派、非左非右，更不是共和黨或民主黨人，只是官逼民反。因為不滿紐森暴政，設法要令他下台。不過，他們的活動得到自由黨支持。

組織力數紐森的多宗荒謬政策，包括為露宿者興建每個造價高達50萬元的安置單位；通過《AB-5》方案，強迫公司直接聘用獨立承辦商；《第一修正案》所賦予的自由逐步收窄，買槍自保的《第二修正案》權利亦受到威脅；無數州、縣和地方機構入不敷支，紐森未有提供協助，反而堅持向非法移民提供福利。他們呼籲不滿加州現狀的人，群起反抗。

在2003年因為能源危機被加州選民罷免的前加州州長戴維斯（Gray Davis）指出，每任加州州長都曾面對某樣危機，但都不如紐森般同時面對多項危機。政治新聞網站Politico更列出，紐森面對「七難」，包括加州太大難以管治，不單止面積，人口達到4,000萬，是大部份州分的兩倍、甚至三倍，紐森也曾稱加州仿如一個國家（nation-state），治州如治國，困難可想而知。

其他難度還有：氣候變化令山火頻生，電力公司被拖累；武漢肺炎凸顯加州人口多而複雜，無論在提供醫療、協調檢測或聯繫追蹤個案上，都令州政府疲於奔命。另外，貧富差距越來越大，流落街頭的人越來越多，種族歧視問題仍然嚴重。而政治歧見令州政府和特朗普對立，結果令加州更孤立無援，還跟進步派民主黨人內訌。

罷免紐森活動於6月10日獲得加州州務卿批准，發起人必須在160天內，即2020年11月17日之前，在全州收集到150萬個有效選民簽名，才可以啟動罷免紐森的選舉。自1911年以來，加州曾有51次發起罷免州長活動，暫時唯一成功的一次，是2003年戴維斯被拉下台，由共和黨籍前荷李活影星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）取代。

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