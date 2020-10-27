美國大選｜華裔共和黨支持者密謀「染紅」加州 逐家逐戶寫信拉票

（北美通訊）美國大選日越來越接近，主流媒體大多聚焦在關鍵「搖擺州」選情，忽略其他「偏紅」「偏藍」、大局已定的州分。在民主黨大本營加州，不少華裔共和黨支持者，仍在努力耕耘，希望一點一點把深藍加州「染紅」。活躍於矽谷教會多年，今年3月參選共和黨中央委員的藍慧娟，正是其中一位。

特約記者：廖敏如 三藩市報道

「我覺得這一次華人參與率真的高很多，跟上一次只是出來投票不一樣。」三年以來，加州有越來越多華人出面支持特朗普，但受到武漢肺炎影響，現在只能舉辦一些小型活動，如在後院舉辦小型茶會，或是逐家逐戶到註冊黨員的家外，掛上競選廣告；但藍慧娟認為，最有效方法，是寫信給無黨派的人拉票。

「像我們矽谷這邊，大家都有豪宅，年薪10萬20萬還是在喊窮，為甚麼呢 ? 因為被抽很多很多稅，然後他們又很無能為力，其實他們可能是無黨派的，那我們就寫信給那些無黨派的，希望他們能改變。」

跟許多華裔家庭一樣，來自台灣的藍女士，其19歲兒子的政治立場與她相左， 「雖然他本來是支持民主黨的，但至少我們就可先從一些法案，去跟他討論。像是『16號法案』，『20號法案』（編按：兩項加州公投法案），這幾個法案他就認同我們。」藍慧娟說，這次選舉，連她兒子都不認同民主黨推出的法案和候選人，「千萬不要認為加州是深藍的，就不可能翻轉，要先從我們所在的這個城市開始翻紅，才能一步一步改變」。

採訪當日，藍慧娟剛參加完東聖荷西（East San Jose）越南僑民的支持特朗普遊行，還來不及吃午餐，她又風塵僕僕地趕到50英里外的拉法葉（Lafayette）富裕白人社區，站在公路天橋高舉標語牌，向往來的車輛揮手致意。

加州CA-15選區共和黨參議員候選人凱登（Alison Hayden），當天也在活動現場，「我在美國一出生就搬到台灣，我的父親那時候在13航空軍隊，我們在台北待了六年」，特殊的成長背景，讓她能說一口流利的中文。Alison認為，現在正是把加州「翻紅」的時機，「民主黨已經被綁架，它不再是以前的民主黨，現在的領導者，他們是共產黨員，甚至不算社會主義，你可以從他們想取得權力的方式看出來，那不是溫和的社會主義，那是激進運動，他們用甚麼方式來取得權力，他們就會用相同的方式來保留權力。」

1977年離開仍然戒嚴的台灣後，凱登曾在東歐保加利亞住過一段時間，對共產黨宣傳手法有深刻了解。她認為，中國近年已悄悄滲透加州，「我自己有去過一次中國， 那個時候我在聖馬刁（San Mateo）教書，他們約好一個會議，都是老師，我們到那邊（中國）都是五星級旅遊招待，到處玩，讓大家覺得中國很友好。這是很低調的動作，只讓我們看到中國最好一面。」

訪問中，拜登支持者不時經過挑釁，特朗普支持者則大聲回應「we love you」（我們愛你）， 嘗試淡化衝突。助選活動主辦者迪絲布羅（Lisa Disbrow）抱怨，「BLM（black lives matter、黑人命可貴）抗議者，會跑來質疑我們，向我們丟東西，試圖騷擾、推擠我們，我們已向警察報案。 」她續說，活動裡有老人、也有年輕家庭，但因為害怕出意外，他們已取消了早前另一場助選活動，「我們對他們沒有任何要求，他們抗議他們的，我們做我們的。我們希望他們安全，我們也希望我們也能安全。我希望他們的聲音能被聽到，我也希望我們的聲音能被聽到。」

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