加國選舉｜港人組織籲警惕中共滲透 本地居民反應不一

（北美通訊）超過50萬華人、包括大量港人移民定居的加拿大卑斯省，周六舉行新一屆省選，執政新民主黨目標贏得議會內過半數議席，以多數黨姿態執政。包括加拿大-香港之友（Canada Friends of Hong Kong ）、思政學陣在內9個組織，發起名為「No BC for Xi」（卑斯省不要習近平）活動，並成立網站，詳細列出各候選人的對華立場，提醒選民警惕中共滲透。

溫哥華特約記者： 莊重明

「中共在加拿大的滲透，不僅是在加港人特別關注的議題，更是一個影響很多加拿大人的議題，我們希望借今次省選，提醒選民警惕中共在政治及經濟上的逐步滲透，在選擇自己代議士時要留意他（候選人）是否與中共保持密切關係，如收取對方捐贈等。」現居於溫哥華的香港人李倩瑜，2019年聯同一班關心香港社運的年輕人，創立學生組織「思政學陣」，向當地市民介紹香港反修例運動，聲援示威者及被捕人士。

李倩瑜負責「No BC for Xi」的數據分析工作，她指出，中共在加拿大滲透不限於聯邦層面，在省級和地方層面亦明顯存在，並反映於在各地設立孔子學院、出錢資助各級議員往中國旅遊等。 她續指，很多候選人普遍把來自香港的選民，簡單地劃分為「華人」群體，組織希望借運動帶出港人關心的議題，期望議員把香港人視為一個獨立的投票實體（Voting Block）。

雖然「No BC for Xi」運動的初衷，得到不少港人認同，但對於中共會否介入加拿大政治，卑斯省內新一代年輕、非華裔選民，對此議題的關注程度普遍不高。

剛由卑斯大學生物系畢業的維爾（Daniel Weir）表示，相信加拿大有健全政治制度，暫未聽聞中共資助本地候選人，但他指，若發現所支持的候選人收取外國資金，會感到十分失望，「省選的焦點主要集中於省內民生議題，因此自己的投票意向，不會因『中共滲透』的因素而有所改變。」

中學教師也門（John Yetman）則表示，「上屆省選，有省自由黨候選人被揭發收取來自中國的捐贈。一旦有類似的外部勢力介入本國政治，不管來自哪裡，作為加拿大人，我們均表達關注。」也門認同省級或市級政府，可能成為外國勢力介入的重點，舉例說，中國駐溫哥華領事館門外常有示威活動，中國不希望看到這類活動，可通過逐步滲透市級政府阻止。

對於加國居民普遍不太了解「中共滲透」，他解釋，「我較為關心世界各地政治，與我的工作有關，因此長期關注中共滲透這個議題，但加拿大人普遍不太關心這類議題，大多數人只關注自己當下的生活，但我們房屋及教育領域面臨的問題，其實和中國有一定聯繫。」

也門的分析，與李倩瑜的說法有所呼應。李倩瑜強調，「香港的經濟命脈由中國控制，已是加拿大的前車之鑒，若果加拿大對中共滲透置之不理，放任其在政治及經濟等領域介入，最終會令加國自食其果，加國國民應對此議題保持關注。」

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