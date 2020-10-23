美國大選｜美指控俄羅斯黑客攻擊地方及州政府網絡 至少兩伺服器遭入侵

美國官員周四表示，近日有俄羅斯黑客針對數十個地方及州政府網絡，至少從兩個伺服器偷取了資料，但官員重申不會對選舉造成影響。分析指出，黑客的舉動可能令民眾更加擔心選票會遭到篡改，影響對選舉結果的信心。

美國聯邦調查局（FBI）和國土安全部網絡安全局周四表示，最近受到由俄羅斯國家級支持的黑客猛烈攻擊，目標網絡範圍廣泛，但當局未有說明到底哪些政府網絡受到攻擊，只是強調選舉及政府運作，以及選舉資料的完整性也不受影響。當局一直強調，黑客想篡改投票紀錄「極端困難」，但仍可透過攻擊網絡阻礙投票過程來干預大選，尤其是一些地方沒有資金鞏固網絡防火牆等安全措施的小縣，容易成為黑客目標。

國土安全部網絡安全及基建安全局局長克雷布斯（Chris Krebs）表示，沒理由相信黑客正尋求選舉基建及與選舉有關的資料，也沒有活動顯示黑客可以有方法接觸到選票，這次網絡安全警告是基於檢視縣級網絡漏洞，並非針對選舉。

官員表示，最近的攻擊來自於黑客組織「蜻蜓」（DragonFly）和「活力熊」（Energetic Bear），相信他們已經由2011年開始運作，最初主要針對歐美國家的能源公司和電網，近年進而針對國防及航空公司。他們在美國至少成功入侵兩個伺服器，取得部份網絡配置、密碼、IT指令、供應商及採購資料等等。

網絡安全公司「火眼」（FireEye）總監赫特奎斯特（John Hultquist）表示，他認為「活力熊」沒有能力直接影響美國選舉，但擔心黑客會阻礙涉及投票過程的系統，「這些阻礙對選舉結果可能微不足道，甚至完全沒有影響，但可證明選舉結果的確有漏洞，光是讓他們入侵到系統，就足以令人擔心選舉是不安全的」。

美聯社

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