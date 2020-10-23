美國大選｜民主黨支持者近80%有壓力 擔心大熱倒灶重演

（北美通訊）距離美國總統大選不足兩星期，調查顯示，68%美國人對今屆大選感到焦慮和有壓力，其中，民主黨支持者四年前經歷希拉莉大熱倒灶，心理壓力更嚴重，部份人要進行期望管理，先假設特朗普成功連任，一旦拜登最終贏出，才當成「意外驚喜」。

美國在過去一年經歷疫情、警暴、示威、經濟下滑等重重危機，民意趨兩極，總統大選為美國人帶來更多焦慮。紐約瑪麗斯特大學民意研究所（Marist College Institute for Public Opinion）總監米林戈夫（Lee Miringoff）從事民調工作超過40年，他形容，今屆大選是他有記憶以來，最令人焦慮不安的。

美國心理學會（American Psychological Association）調查顯示，68%美國成年人認為大選是「生活壓力顯著來源」；民主黨人認為大選帶來壓力的比率，高達77%，較共和黨人的67%及無黨籍人士的64%，分別高出10%和13%。

蒙莫斯大學民調中心（Monmouth University Polling Institute）總監梅利（Patrick Murray）表示，他發現很多民主黨人四年前經歷希拉莉落敗後，擔心今屆大選可能歷史重演，因此，即使拜登在民調領先，仍然不感樂觀；共和黨人則一向較自信，認為大選結果會如其所願。

在Twitter上，有民主黨支持者憶述四年前希拉莉敗選後的回憶，「期望越大，失望越大」，很多人借酒消愁痛哭大睡，猶如患上「創傷後遺症」（PTSD）。作家奧爾良（Susan Orlean）表示，四年前她舉行派對，預祝希拉莉「創造歷史」，今年她決定在家裏靜靜度過，「我實在太緊張，甚麼事也計劃不了。」也有網民表示，四年前「開香檳」慶祝，四年後要吃鎮靜劑贊安諾（Xanax）。

部份人甚至要進行期望管理，先假設特朗普成功連任，如果拜登贏出，就是「意外驚喜」。紐約市上西城（Upper West Side）民主黨市議員羅森塔爾（Helen Rosenthal）是其中一人，「我心底有一個秘密小角落，希望拜登贏；但我腦中大部份時間都在說，特朗普贏了也可以，那麼紐約便沒有財政舒困措施，環保問題也會輸掉更多陣地，婦女墮胎權將被推翻，我們失去醫療保險。」

部份民主黨人認為，自己被共和黨支持者淹沒，對此感到焦慮。56歲的芬域（Cyd Fenwick）是密西西比州尤多拉社區（Eudora）居民，她曾在雜貨店質問兩名女士「為何不戴口罩」；其80歲的母親在私家車貼上奧巴馬貼紙，差點被貨車撞倒，「我絕望地嘗試保持樂觀，在家常備褪黑色素（melatonin）助入睡。」

蒙莫斯大學民調中心總監梅利亦擔心，部份共和黨人已說服自己「特朗普必勝」，一旦結果不如預期，他們將面臨「個人存在危機」。39歲的亞特蘭大（Atlanta）民主黨支持者基爾（David Gill）擔心，特朗普如果敗選，不承認選舉結果，不肯進行和平權力交接，並煽動暴力。

美國數據分析網站「FiveThirtyEight」作家蕭華（Nate Silver）列出8點建議，幫助選民在未來兩星期，保持神志清醒。

大選期間保持清醒8大建議

1. 謹記從疫情角度出發看待選情

2. 切勿以為總統席位已是拜登囊中物

3. 不要輕信「民調已死」

4. 不要把今屆大選與2016年大選過份比較

5. 不要著眼個別民調，多看不同民調的平均數

6. 小心「10月驚奇」影響被誇大

7. 切勿過分解讀雙方選舉團隊行為

8. 不要被提早投票數據牽制

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