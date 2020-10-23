孔子學院被揭資助加拿大公校買電腦 院校拒中斷合作

（北美通訊）加拿大孔子學院被揭發為公立中小學提供資助，購買手提電腦等物資，並沒有對外披露。加國多間大專院校及公立校區回覆查詢時表示，暫時無意改變與孔子學院的合作，強調孔子學院活動只限於分享中國傳統文化和語言學習，沒有收取孔子學院利益。

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）報道，溫哥華近郊高貴林校區（Coquitlam School District ）多間中小學，在校內開辦普通話班後，可獲社區孔子學院資助，用作購買包括手提電腦等物資；在中國的孔子學院總部會要求加拿大分校提交報告，評估社區對孔子學院的態度，報道質疑此做法超越學術範圍。

高貴林校區家長顧問委員會（parent advisory council）指，孔子學院提供資助的做法沒有違規，但有關財務安排應向公眾清晰披露。溫支聯主席董李美寶（Mabel Tung）認為，高貴林校區應和孔子學院立即中止合約關係。

中國孔子學院總部網頁顯示，加拿大設有12間孔子學院，卑詩省理工學院（British Columbia Institute of Technology）的孔子學院去年已關閉，紐賓士域省（New Brunswick）孔子學院去年也表示將於2022年關門。

《環球郵報》向加拿大其他大專院校及校區查詢，了解校方與孔子學院合作是否有變。聖瑪麗大學（Saint Mary’s University）及滑鐵盧大學（University of Waterloo）今年與孔子學院續約，對於是否改變合作關係，兩校均表示沒有最終決定。

里賈納大學（University of Regina）和薩斯喀徹溫大學（University of Saskatchewan）則表示，暫時無意改變與孔子學院的合作計劃。薩斯喀徹溫大學發言人透過電郵表示，學術交流和對話，可帶領各國更好地了解不同觀點，不論政府政策如何，都會繼續促進學術自由交流。

愛民頓公立學校（Edmonton Public Schools）自2007年起與孔子學院合作，該校發言人表示，孔子學校沒有支付費用予該學開辦的中文雙語課程，強調與孔子學院的關係，建基於為學生提供文化及語言支援。

卡爾頓大學（Carleton University）孔子學院回應表示，沒有證據顯示院方在校內宣揚偏見，強調孔子學院的活動，只限於分享中國傳統文化和語言學習，學院收入與大學的核心撥款完全分開。

阿爾伯塔大學中國研究所（University of Alberta China Institute）總監霍爾登（Gordon Houlden） 表示，有關孔子學院的爭議不應影響加國學習中文的需求，強調個別語言皆有其戰略價值，應該繼續教授。他希望加拿大政府增撥更多資源，加強中文教育。

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