疫苗危機｜一夜間7死增至32死 南韓堅持接種：17歲健康男死亡與疫苗無關

南韓最近出現多宗接種流感疫苗後身亡的個案，包括一名本身身體健康的17歲少年，當局經過驗屍後，認為17歲少年的死亡與疫苗無關。有當地醫生及政客促請當局停止流感疫苗接種計劃，但健康部門拒絕停止計劃。

南韓國立科學搜查研究院（National Forensic Service）經過驗屍後，認為17歲少年的死亡與疫苗無關，總理丁世均向死者家屬致哀，要求全面調查確切死因，「到目前為止，專家表示死亡事件與注射疫苗有關的可能性很低，但很多民眾都很緊張」。

南韓政府計劃為約3,000萬人口提供流感疫苗接種計劃，預防武漢肺炎引發的潛在併發症。南韓疾病管理本部指出，直至周四接種流感疫苗後身亡的個案為25人，包括17歲少年在內，當中至少22人參與政府的免費接種疫苗計劃，而經過調查的9名死者中，有7名死者本身有健康問題。韓聯社周五報道指，當地新增7宗相關的身亡個案，令個案增至32人。

疫苗由不同藥廠供應，例如南韓疫苗公司（Korea Vaccine）、保寧製藥（Boryung Biopharma）、SK生物科學（SK bioscience）、「GC Pharma」及法國藥廠賽諾菲（Sanofi）。

南韓疾病管理本部部長鄭銀敬周四指出，疫苗將會繼續提供，但如果有更多人死於接種疫苗，政府可能會考慮暫停部份在同一天於同一家工廠生產的批次。目前未知南韓製造的疫苗是否有出口，或由賽諾菲供應的疫苗是否有在其他國家使用，四間南韓藥廠拒絕評論，賽諾菲也未有回應。

路透社／《蘋果》資料室

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