曼巴精神不滅 洛杉磯擬設高比拜仁大道

（北美通訊）洛杉磯湖人名宿高比拜恩（Kobe Bryant）今年1月在洛杉磯市郊，因直升機失事墜機身亡，為紀念為球隊奪得五次NBA冠軍的拜恩，洛杉磯市議會委員會周三提出議案，把市中心史達普斯中心（Staples Center）旁邊街道菲格羅亞街（Figueroa Street）一部份，重新命名為高比拜恩大道（Kobe Bryant Blvd）。

提出動議的洛杉磯市議員普萊斯（Curren Price）表示，這是一份對洛杉磯市及所有拜恩球迷的禮物。他表示，拜恩將他的一生奉獻給洛杉磯市，「他用盡所有血汗﹑骨折﹑無數令人心碎的失敗，及令人鼓舞的勝利，將永遠活在這裏和我們的心中。」

動議將市中心由奧林匹克大道（Olympic Blvd）至馬丁路德金大道（Martin Luther King Jr. Blvd）之間的克菲格羅亞街，命名為高比拜恩大道（Kobe Bryant Blvd），路段將由史達普斯中心門外，延伸至博覽會公園（Exposition Park）。

除了街道以拜恩命名外，洛杉磯市早於2016年，通過將8月24日定為高比拜恩日，日期是來自拜恩的8號及24號球衣；拜恩生前所居住在橙縣新港灘（Newport Beach），該縣今年亦通過把8月24日定為高比拜恩日。

曾效力洛杉磯湖人隊二十載的拜恩，助球隊五奪NBA總冠軍，兩度成為最有價值球員（MVP），其努力不懈的曼巴精神（Mamba Mentality）一直在球迷之間傳頌；2016年退役後，他專心照顧家庭，並轉戰商界創立飲品公司及籃球學校。

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