英國脫歐｜英國日本正式簽貿易協議 為脫歐後首份重大貿易協議

英國與日本周五正式簽署貿易協議，成為英國在脫歐後的首個重大貿易協議。

英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）與日本外相茂木敏充在日本東京出席簽署協議儀式，協議內容涉及食物、紡織、高科技產品等，並很大程度複製現有歐盟與日本之間的安排。英國政府指出，根據協議，99%出口到日本的貨品將享免關稅，冀讓兩國的貿易額較2018年增加152億鎊（約1,500億港元），協議亦逐步取消英國對日本汽車的關稅，到2026年逐步把關稅降至零。

協議將於明年1月1日生效，即英國脫歐過渡期完結後生效，卓慧思周五在聲明指出，簽訂協議是「對英國具指標性的一刻」，「加強與志同道合的民主國家、主要盟友和主要投資者的聯繫」。

茂木敏充提及雙方在展開談判4個月多月後簽署協議，「這體現了日本與英國持續及致力促進自由（貿易）協議的決心」。他又表示日本歡迎英國有興趣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），並有意提供所需支援。日本為CPTPP成員，組織成員包括加拿大、澳洲、新西蘭及新加坡及越南等共11國。日本國會仍需要在年底前批准貿易，協議，才會正式生效但相信阻力不力。

英國首相約翰遜上周威脅要為無協議脫歐做準備後，英國及歐盟周四會重啟貿易談判，歐盟代表誓言會盡快達成協議，避免年底出現政治經濟混亂，但雙方在主要議題上仍膠著。

路透社／法新社

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