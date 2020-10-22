皇室Watcher｜不滿安德魯兩名女兒保安費太高 查理斯叫停保鑣安排

英國皇室專家聲稱，皇儲查理斯與其弟弟安德魯王子曾因阿特麗斯公主（Princess Beatrice）和尤金妮婭公主（Princess Eugenie）的保安費用而發生齟齬。

最近有報道傳出，尤金妮婭在遊覽印度、美洲、泰國和南非時，花費超過10萬鎊(約101萬港元)公帑作保安費用。報道說，尤金妮婭自付酒店房租及交通費，但隨行的警方保鑣，則由納稅人「埋單」，即以公帑請警員陪她周遊列國。

查理斯知悉事件後介入，控制兩名姪女的開支。據皇室專家萊文(Angela Levin)稱，查理斯認為阿特麗斯和尤金妮婭均非皇室高層成員，實在不需花大筆公帑作保安費，因此叫停保安安排。

安德魯身為兩位公主的父親，一直力保她們在皇室的權益，對查理斯的建議甚感不滿。萊文說，安德魯向女皇告狀，表示希望兩名女兒被視作正常皇室成員，不要撤走保安。雖然一直有傳女皇最疼惜安德魯，但她今次卻力撐查理斯，沒有答應安德魯的要求。

阿特麗斯和尤金妮婭是英國皇室第9和第10順位繼承人，隨著威廉王子3名子女佐治、夏洛特和路易長大成家立室，她們的排位會更低，因此不太可能成為皇室高層成員。

英國《每日鏡報》

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