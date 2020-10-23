美國大選｜大數據分析結果與美國傳媒民調迴異：拜登很大機會落敗

美國總統選舉進入最後階段，多項民意調查均顯示民主黨總統候選人拜登持續領先尋求連任的特朗普，不過在搖擺州的優勢似乎有所縮窄。有大數據分析，在拜登兒子亨特爆出通烏通中的醜聞後，搖擺州民眾似乎變得較傾向共和黨，在主要搖擺州分共和黨更「取得絕對優勢」，意味拜登將會落敗。

《今日美國》報道，昆皮尼亞克大學(Quinnipiac University)周四公佈一項最新的全國民意調查，顯示拜登的支持度有51%，大幅領先特朗普的41%。今屆有破紀錄人數選擇郵寄或親身到票站提前投票，當中有69%人表示支持拜登，只有21%表示支持特朗普，相反，準備選舉日才去投票的人當中，有65%人將會投給特朗普。

調查中，59%選民認為武漢肺炎疫情已經失控，35%認為疫情受控；55%受訪者認為拜登處理疫情會比特朗普可靠，只有37%人信賴特朗普。在處理經濟問題方面，特朗普取得48%支持度，比拜登多一個百分點。

昆皮尼亞克大學的調查在10月16至19日進行，訪問了1,426名選民。

而美國全國廣播公司的調查就顯示拜登支持度有51%，領先特朗普8個百分點，不過四年前，民主黨總統候選人希拉莉亦是在全國民調中有大幅領先的優勢，最後仍然輸掉選舉。RealClearPolitics的數據顯示，拜登目前在多個搖擺州的民意支持，比希拉莉當時更高，在佛羅里達、密歇根和賓夕凡尼亞等六個搖擺州，目前民意都領先特朗普，不過領先幅度略為收窄。

觀乎民意調查和提前投票的趨勢，拜登似乎勝券在握，不過有大數據分析卻認為，其實在主要搖擺州分，共和黨「取得絕對優勢」，意味拜登將會落敗。ASIAM數據分析及策略總監李鴻彥在facebook專頁發表分析文章，指《紐約郵報》在10月15日報道拜登兒子亨特與烏克蘭天然氣公司Burisma以及中國華信能源公司的交易醜聞後，民眾搜索親共和黨傳媒的取態變化，可以見到民意的轉變。

分析以傳統民主黨票倉的紐約州作為對照佐證，在亨特「電郵門」事件後，民眾繼續大量搜索親民主黨傳統，顯示紐約州民眾仍然傾向支持民主黨，沒有出現變化，而親共和黨傳媒亦在共和黨票倉德州，有絕對優勢。

至於在8個關鍵搖擺州，大數據就發現，賓夕凡尼亞和密歇根州在「電郵門」以及兩名總統候選人分別在電視台進行答問會之後，搜索傳媒的習慣未有明顯變化，都是親共和黨傳媒保持優勢。不過擁有18張選舉人票的俄亥俄州、擁有15張選舉人票的北卡羅來納州則出現明顯變化，親共和黨傳媒的搜索量有所增加，威斯康辛以及艾奧瓦州對親共和黨傳媒的搜索量亦明顯上升。

分析認為，選民對立場鮮明傳媒的搜索偏好，可以反映其投票意向，再與過去16年的歷史數據比較，足以判定共和黨較有機會取得多個搖擺州的選舉人票，讓特朗普得以繼續掌管白宮。

《今日美國》/CNBC/facebook

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