美國大選●數據分析｜主流傳媒盡歸邊 特朗普發難情有可原？

《紐約郵報》上周爆出拜登父子的醜聞後，包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》等主流傳媒卻刻意低調處理。《紐時》記者姬蒂(Katie Robertson)本周撰文引述兩名《紐郵》消息人士指出，《紐郵》內部很多人也對這些聲稱取自於拜登兒子電腦內的資料有懷疑，當中政治編輯戈爾丁(Bruce Golding)更加拒絕在報道中署名。姬蒂這篇文章似乎是要說明《紐時》低調的理據充足，同時也反映傳媒歸邊情況。

美國主流傳媒的做法惹來特朗普不滿，他多次在社交網站怒轟傳媒偏頗，甚至包庇拜登父子犯罪。特朗普自上台之初已視主流傳媒為敵人，他與CNN記者阿科斯塔(Jim Acosta)在白宮連番齟齬的場面令人印象深刻，及後白宮更直接取消了阿科斯塔的登記。但就在特朗普認為自己處處遭受傳媒針對的同時，反過來，美國傳媒卻認定特朗普口沒遮攔，連飲消毒藥水治療肺炎也能脫口而出，因此特朗普才是散播假消息的源頭，如果傳媒不加過濾直接報道，便等同於協力讓假信息橫流。

然而，令人疑惑的是，在今次拜登父子醜聞的處理上，如果《紐時》認為《紐郵》的報道偏離事實，那麼報社不是更加應該追訪拜登，讓對方把事件說清楚嗎？《紐時》等一眾主流傳媒自行判斷真偽，以不想散播假消息為考量「熄火」，反而令更多人心生疑問，變相令這單新聞傳播得更快更火紅。

有統計點算過，公開支持特朗普的美國傳媒，至今只有《拉斯維加斯評論報》以及《聖塔芭芭拉新聞報》等數份地區報章。相反，拜登卻獲群星拱照，除了剛才提及過的《紐約時報》及《華盛頓郵報》，還有《洛杉磯時報》、《今日美國》、《芝加哥論壇報》、《西雅圖時報》以及《波士頓環球報》等數十間大型傳媒機構表態支持。美國傳媒公開表態支持總統候選人的做法由來已久，近屆選舉也較為傾向支持民主黨，但如此一面倒的形勢，還是十分罕有。

特約記者：劉在名

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