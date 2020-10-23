12港人送中｜憂縱容中國扣押港人 逾60英國議員聯署促藍韜文向中國施壓放人

12港人被扣中國近兩個月，事件引起國際社會關注，英國《衞報》報道，英國上下議院超過60名議員周四聯署去信英國外相藍韜文（Dominic Raab），促請他向中國施壓，釋放12名港人。

國會議員在信中警告，若國際社會不發聲，如同容許中國當局「在國際社會零星抗議或回應下於中國大陸起訴和監禁香港社運人士」，將產生深遠的寒蟬效應。議員促請藍韜文向林鄭月娥及北京有關方面，要求立即釋放12港人、確保他們有選擇法律代表的權利、與家人聯絡、並確保他們可獲得必要的處方藥物，「這是簡單自然公正的事情」。信中提到，若果國際不作反應及容許中國扣押港人，會給予北京一個可動用國安法的訊息，「進入中國大陸後，幾乎肯定會面臨有罪推定及長期監禁」。

信件獲英國國會誇政治光譜的議員聯署，包括在前首相文翠珊時期擔任其副手的祈達文（Damian Green）、保守黨前黨魁史密夫（Iain Duncan-Smith）、及「英國國會跨黨派香港小組」（All-Party Parliamentary Group on Hong Kong）副主席柴萍恩（Sarah Champion）。

有份聯署的自由民主黨外交事務發言人莫蘭（Layla Moran）指出，12名港人被扣押兩個月、被剝奪法律及藥物援助是「不可接受」，「外相必須把事件視為外交上的優先事項，12名港人應立即獲釋」。

另外，信件指英國政府應特別關注12港人當中，有持英國國民（海外）護照BNO的人士。中國不承認BNO身份或雙重國籍，並認為香港人是中國公民，無權獲得外國領事協助。

史密夫表示，根據中英聯合聲明，英國有法律義務保護香港直至2047年，「把事件提升至外交層面並不足夠，我們要再進一步並提供領事協助」。

英國《衞報》

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