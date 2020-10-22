美國大選｜特朗普Facebook上載《60分鐘》訪問原汁原味版 責主持偏頗無禮充滿仇恨

美國總統特朗普周二接受哥倫比亞廣播公司(CBS)時事節目《60分鐘時事雜誌》訪問，結果不歡而散。他周四搶先在訪問周日出街前，在Facebook上載整個訪問的不經剪輯版本。

片段顯示當主持人斯塔爾(Lesley Stahl)不斷追問他關於武漢肺炎疫情、女性支持度持續下滑和其他問題時，他越來越動氣。

特朗普在Twitter附上 Facebook的連結寫道：「看看CBS和60分鐘是何等偏頗、仇恨和無禮。」訪問開始時已經充滿火藥味，斯塔爾問特朗普：「你是否準備好回答一些棘手問題？」之後氣氛越來越僵。特朗普抱怨說：「無法對話。」他之後又指斯塔爾太過負面。

特朗普當天只錄影了45分鐘便拂袖而去，表示已讓他們拍夠材料，連原定之後與副總統彭斯同場的下半部份都拒絕拍攝。他指摘斯塔爾虛假、偏頗支持民主黨候選人拜登，又不滿她來到白宮做訪問也不戴口罩。

美聯社/《蘋果》資料室

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