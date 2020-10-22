總統辯論●不斷更新｜最後一場電視辯論今早舉行 特朗普勢追擊「電郵門」醜聞

競逐連任的美國總統特朗普與對手民主黨候選人拜登，本港時間今早將在田納西州許維爾市（Nashville）貝爾蒙特大學（Belmont University）進行最後一場電視辯論。目前在民調中仍然落後的特朗普，為了在11月3日大選前拉近差距，預料會猛烈攻勢拜登，特別在其兒子亨特(Hunter Biden)的「電郵門」醜聞中窮追猛打。

這場辯論由全國廣播公司（NBC）駐白宮記者威爾克（Kristen Welker）擔任主持，將集中6大議題，包括防疫、家庭、種族、氣候變遷、國家安全與領導。雖然預定議題不包括「電郵門」，但特朗普的高級競選顧問米勒（Jason Miller）已表明，特朗普肯定會追擊拜登父子跟烏克蘭和中國企業的複雜利益關係。

特朗普與拜登原定有3場電視辯論，首場辯論上月29日舉行，第二場辯論原定本月15日舉行，但因特朗普之前確診武漢肺炎，總統辯論委員會為「保障所有參與人員的健康及安全」，決定改為視像形式，但特朗普拒絕接受，結果辯論取消。而在首場辯論中，因特朗普與拜登不斷在對方發言時插嘴，導致「疊聲」和鬥大聲的混亂情況。為免重蹈覆轍，辯論委員會決定在最後一場辯論中，候選人每節頭2分鐘發言時，對手的咪高峯都會設為靜音，好讓發言不會被打斷，雙方完成開場發言後才會重開咪高峯。

以下是這場辯論的重點：

● 在出席辯論前，特朗普已接受武肺病毒檢測，結果呈陰性。白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows) 說，特朗普是在在前往許維爾市途中，在「空軍一號」總統專機上接受檢測。拜登團隊亦表示拜登已接受檢測，結果呈陰性。

●美國霍士新聞報道，特朗普打算邀請亨特的前生意拍檔博布林斯基(Tony Bobulinski)出席辯論。博布林斯基剛在《紐約郵報》發表聲明，力證拜登曾與亨特談論其生意，又指亨特電郵中提到的「大人物」，正是拜登。

路透社/美聯社/《蘋果》資料室

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