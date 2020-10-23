美國大選｜雙方發言時間相若 兩陣營自誇表現比對方優勝

在這場選前最後辯論上，美國總統特朗普發言時間比民主黨對手拜登稍長數分鐘，雙方陣營都覺得自己的候選人比對方表現優勝，分析指二人雖然比上次辯論更有禮貌，辯論安排管理也更佳，候選人各自做了需要做的事，但不太可能影響選舉結果。

根據美國有線新聞網絡統計，特朗普發言時間大約比41分鐘多一點，拜登則發言37分鐘53秒，雙方發言時間相約，與第一次辯論情況相差甚遠。各界將這次辯論情況改善歸功於主持威爾克（Kristen Welker）的表現，以及大會在每節候選人發言頭兩分鐘將對方咪高峰靜音的安排。

特朗普在今次舌戰上試圖對拜登兒子亨特的外國生意交易借題發揮，但拜登陣營指認為拜登成功「扭轉局勢」。拜登陣營一名顧問說：「拜登用特朗普稅務問題反擊，令他（特朗普）回到防禦狀態，完全扭轉局勢。」拜登在總結這部份辯論時也提出他想發放的訊息，就是這場選舉並非關乎兩名候選人的家庭，而是關於美國家庭；而在第一場辯論後，拜登顧問認為他直視鏡頭說話更能跟選民建立聯繫，因此他這次使用了更多這項技巧。

特朗普陣營對記者宣稱特朗普在辯論中獲勝，特朗普競選團隊發言人默托（Tim Murtaugh）表示：「拜登在華盛頓當政客近50年，現在他卻說他會做對。總統今晚做得很棒。拜登只會空談，毫無行動。特朗普總統在這場辯論大勝收場，難怪拜登不想再參加（辯論）了。」

共和黨策略師克里斯蒂（Ron Christie）表示雙方這次更有禮貌，辯論安排管理也更佳，但他不認為這場辯論會影響選舉結果，「我認為這主要是平手。如果你用拳擊比賽計分法，兩名候選人都擊中對方幾下，也被打了幾拳……但最終美國人會這樣看。數百萬人很多都已經投了票，我不認為這個國家有那麼多舉棋不定的選民」。

克里斯蒂說：「他們都向選民作出了保證。總統（特朗普）好鬥程度明顯降低了很多，而副總統（拜登）講了一些強勢的話，有一些非常強勢的表現。我認為他們二人今晚都做了應該做的事。」

Twitter上的保守派普遍稱讚特朗普的表現，評論員庫爾特（Ann Coulter）指特朗普善於控制議題、極有禮貌和表現極佳令她「大為吃驚」，她形容拜登猶如「講話含糊不清的癡呆症病人」。另一方面，槍械管制倡議者馬克斯格林（Nelba Marquez-Greene）批評特朗普自稱「最不種族歧視的人」，卻在這場辯論期間多次將武漢肺炎怪在中國和中國人身上。

美國有線新聞網絡/英國廣播公司

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