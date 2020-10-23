新加坡航空全球最長途航線下月復飛 航程更長

由美國紐約飛往新加坡的航班，是世界上最長途的定期客運航線，飛行時間超過18個小時。這條航線早前因武漢肺炎疫情暫停，但將於11月9日復航，受防疫措施限制，機組人員和乘客恐會將會更難捱過這段航程。

在2018年11月開辦的新加坡來往美國紐約航線，是現時世上最長的定期客運航班，這條由新加坡航空營運的航線在今年3月23日起受疫情影響而停飛，但將會在11月9日重啟，每周三班機。重啟後航班的最長距離的紀錄還將被刷新，因為航點會由新澤西州的紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）搬到甘迺迪國際機場（JFK International Airport），航行距離由15,343.5公里微增至15,347.5公里。

如果乘客在新加坡出發的話要18小時5分鐘才飛抵紐約，如果在紐約起飛的話，由於逆風的影響，更要長達18小時50分鐘才能抵達新加坡，加上時差，乘客要2天時間後才能抵達新加坡。由於航班實行防疫制施，機組人員在機艙內要戴護目鏡、手套和口罩，而乘客也要長期戴口罩，只能在進食和喝水時暫時脫下口罩，因此對乘搭這航班的人來說是很大挑戰。

新加坡航空在聲明中指出，變更機場令公司「更好地掌握乘客和貨物量的比例」，在乘客量下跌的同時，航班將會「預計會有大量貨運需求」，包括來自「製藥、電子商務和技術公司」。

不過公司目前難以估計復航後的乘客量，目前只得新加坡居民、持有簽證人士及有「航空通行證」（Air Travel Pass）的國家旅行可以入境新加坡，可申請「航空通行證」的國家只得澳洲、新西蘭、汶萊和越南四國。部分中國省分、馬來西亞、日本和南韓的人士在新加坡公司擔保下，亦可持工作簽證入境。

美國有線新聞網絡

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