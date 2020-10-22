美國大選●專題分析｜反侵情緒「包容」拜登 特朗普關鍵穩住「鐵粉」

美國總統大選進入倒數之際，《紐約郵報》爆出民主黨總統候選人拜登的兒子亨特在烏克蘭及中國經商涉及貪污，拜登顯然知情、甚至參與其中。可是在震撼彈下，民調拜登的支持度只下跌了1至2個百分點，變幅屬抽樣誤差範圍。出現以上現象，源於今屆大選中選擇拜登的選民，多是出於不滿特朗普這個人，更甚於喜歡拜登。在這種選民結構下，特朗普想藉醜聞打擊拜登，成敗關鍵並不在於能否撬走拜登的票源，而在於能否催谷搖擺州內共和黨支持者投票。

特約記者：劉在名

早在《紐約郵報》揭露拜登兒子的涉貪電郵之前，民調機構Scott Rasmussen曾經做過民調，問受訪者是否覺得拜登在過去數十年公職生涯中，曾經利用職務之便幫助親朋謀利，結果有57%的人認為「有」或「應該有」。即使再將選民分類，在民主黨支持者當中，仍有36%的人傾向相信拜登有不當行為，比起說沒有的只差10個百分點。

按常理推斷，當大多數人從一開始已有負面印象，認定拜登與其家族成員間有越軌勾當，那麼《紐約郵報》的爆料理應會火上加油，但根據《金融時報》引用RealClearPolitics在醜聞爆出後兩天的民調，拜登的支持度未有大變，與特朗普的差距收窄幅度不足2個百分點，可以說只是屬於抽樣誤差範圍。在很多拜登支持者眼中，即使他們相信拜登或有不當，但他們更加認定這一切所謂醜聞，其實都是由特朗普親信、前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）在背後操縱添油加醋，誇大事件。

在過往的美國選舉中都有Double Haters，簡單來說就是既不喜歡A，也不喜歡B，這類Double Haters在2016年大選的佔比較細，而且投票意欲不高，但來到今屆卻有點不一樣。美國皮尤研究所在10月，分析過拜登與特朗普的選民基礎，有一組結果非常有趣。在說會投票給拜登的選民當中，竟然有高達63%的人表示，他們選擇拜登的更重要原因是「反對特朗普，而表示「支持拜登更重要」的只有36%，這個結果的潛台詞相當明顯：「我或許是喜歡拜登，但我肯定敵視特朗普」。在不少自由派及左翼人士眼中，特朗普這個人站出來的本身，就已經是「政治不正確」，歧視有色人種及女性、內政外交剛愎自用、任人唯親、只顧股市而抗疫等任何一條罪名都足以把他轟下台。

在10月15日的第二場總統辯論取消後，拜登以及特朗普分別獲美國廣播公司(ABC)以及國家廣播公司(NBC)安排頻道轉播市民大會，這本屬公平舉動。然而，在自由派重鎮加州的荷里活，包括著名影星賓史迪拿以及芭芭拉史翠珊等卻聯署抗議NBC，在同一時段轉播特朗普，與拜登打對台。他們所持的理據是拜登安排大會於前，而特朗普「跟風」於後，於是推斷特朗普是有心搶「風頭」，而忽視國民未能同時收看兩場大會。影星們的投訴乍聽有點無稽，因為在科技成熟的今天，上網重溫片段己是輕而易舉。因此影星們的舉動，無疑只是再一次反映出自由派敵視特朗普的切膚感受。

了解拜登票源的構成，全國民調未出現逆轉，便顯得合情合理了。因為拜登爆出醜聞，實在難以扭轉大多數敵視者對特朗普的觀感，只要他們對特朗普的觀感維持不變，那麼他們的選票就仍然會流向拜登。也就是說，特朗普要憑拜登醜聞來追趕全國普選票，仍是緣木求魚。

特朗普4年管治下，不少鐵桿粉絲已露疲態。在中部鄉郊地方，當初承諾貿易戰後的中國天量訂單沒有出現﹔興建圍牆、趕走非法移民也沒有多少進展﹔更重要是在疫情打擊下，不少長者及失業藍領也已對白宮抗疫有微言。因此，特朗普團隊猛力攻擊拜登涉貪，更重要的盤算應是在提振士氣，催谷本身、特別是6個關鍵搖擺州內支持者，更踴躍地出來投票。畢竟，在特朗普的選民中，超過7成是因為支持他而選擇投他一票，因此唯有鼓動起這批忠實粉絲，才能壓過Double Haters實現逆轉。

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