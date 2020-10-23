美國大選●數據分析｜選民按立場閱讀 傳媒已難左右大局

在過往，主流傳媒是社會資訊傳播的最重要媒介，但隨着網絡興起，即使是大型的傳媒機構也只變成了民眾多個接收信息的渠道之一。更重要的是，當下民眾很多時，都只會按立場來選擇傳媒。皮尤研究所的調查指出，有超過9成的共和黨支持者是透過《霍士新聞》接收政治及選舉資訊，而選擇《紐約時報》的只有7個百分點。恰恰相反，在民主黨支持者中，有95%的人選擇閱讀《紐約時報》，看《霍士新聞》接收資訊的，佔比只有6個百分點。

1970年代初的水門事件，《華盛頓郵報》幾乎憑一報之力，揭發時任共和黨籍的總統尼克遜濫權，竊聽政治對手，最終引起全國嘩然，尼克遜被迫下台。換了在今天的環境，當《華郵》已被歸類為民主黨支持者，多數共和黨人不再閱讀及不再相信《華郵》，即使水門事件再現，傳媒能夠發揮的影響力也大不如前。同樣地，今次揭露拜登父子涉貪的《紐約郵報》，同樣被多數民主黨人視為不入流。

民主、共和兩黨支持者壁壘分明，各自對特朗普以及拜登的支持度都佔絕大多數。可以預見的是，當你支持共和黨，你只看《霍士新聞》﹔當你支持民主黨，你只看《紐約時報》，其結果是形成了一個閉環，信念越近越看、越看信念也就越相近。

特約記者：劉在名

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