【打擊威信】美國大選不足兩周後舉行，當局前日再次批評伊朗和俄羅斯試圖干預，指兩國均掌握美國選民登記資料，而據報伊朗更派人假裝美國極右組織，要脅民主黨選民票投共和黨總統特朗普，藉此抹黑不合德黑蘭心水的他；又拍片教選民投假票，打擊美國選舉威信。

美國國家情報總監拉特克里夫和聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷指，伊朗和俄羅斯均掌握美國選民登記資料。消息指那些選民資料大多是公開的，換言之很可能是選民姓名、所屬黨及聯絡資料。拉特克里夫和克里斯托弗．雷並沒有提及選民登記系統有否被黑客入侵。

盼拜登勝選重簽核協議

拉特克里夫指伊朗更寄發「惡搞」郵件給美國民眾，目的是為「恐嚇（美國）選民、煽動社會動盪，傷害特朗普總統」，企圖令民眾對美國民主信心大減；國會參議院民主黨領袖舒默亦認為，外國的干預是要令美國選民對選舉制度失去信心。但有華府官員指伊朗目標非左右選民投票意向，而想傷害對伊政策強硬的特朗普，令民主黨選民憤怒，鼓動更多黨友票投揚言當選後就重新履行伊朗核協議的民主黨候選人拜登。

有報道就指，伊朗利用所得資料向搖擺州的民主黨選民寄送恐嚇電郵，下款卻寫親特朗普極右組織，包括特朗普不肯在首場總統候選人辯論譴責因而被民主黨人狂轟的「驕傲男孩」（Proud Boys）。部份電郵內容如出一轍，發送人稱可進入整個投票基礎設施系統，「你要在大選日票投特朗普，不然我們會來找你……我們會知你投了誰」，並在「我是你就會認真看待」一句後，附上收件人地址。

拉特克里夫又證實伊朗部份電郵包含假資訊片段，「示意選民可投假票，即使身在海外」。片段顯示特朗普指郵遞投票可造假，有驕傲男孩的標誌。片段一度被社交網站Twitter用戶分享，但Twitter指之未廣傳已被刪。

驕傲男孩主席塔里奧否認涉事，指電郵出自的網域已越來越少用。據報伊朗黑客為隱藏身份，經沙地阿拉伯保險公司和愛沙尼亞教科書公司等網絡傳送有關電郵。

急召記者會 望選民提防

大選下月3日舉行，為了不影響結果，國家安全官員本來會盡量減少發言，但前晚臨急召開記者會皆因情報機構發現伊朗想在未來數日再出手干預選舉，希望選民提防。而雖然華府一直視俄羅斯為干預大選的主力，在記者會上卻鮮有提及克里姆林宮的行動。克宮昨日否認指控。

美國情報官員早在8月就已指伊朗不想特朗普連任，並在部署如何影響大選，華府一度認為伊朗軍隊和宗教領袖會干擾石油市場或在中東施襲，但最終卻跟俄羅斯干預美國上屆2016年大選一套。伊朗駐聯合國使團強烈否認指控，外交部更傳召代表在伊美國利益的瑞士大使抗議。

美聯社/法新社/美國《華盛頓郵報》