武漢肺炎●全球疫情｜法國單日確診逾4.1萬宗創新高 美FDA批瑞德西韋為治武肺藥物

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過4,155萬，全球死亡人數超過113萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過839萬宗，死亡人數突破22.2萬人。印度確診人數接近770萬，位居全球第二，死亡人數超過11.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過530萬，死亡人數接近16萬。俄羅斯確診人數超過145萬，法國確診大幅增加至104萬，是歐洲疫情僅次於俄羅斯的國家。阿根廷確診人數超過103萬，西班牙確診超過102萬，令至今全球共有7個國家確診人數突破100萬。

美國食品藥品管理局(FDA)周四全面批准吉利德科學公司(Gilead Sciences Inc.)生產的抗病毒藥物瑞德西韋(remdesivir)作為治療武肺住院病人的藥物，是首隻及唯一一隻藥物獲准治療武肺。消息公佈後，吉利德股價飊升4%。美國總統特朗普早前確診武肺後，亦曾接受瑞德西韋治療。

法國周四公佈過去24小時新增41,622宗確診，創單日新高。政府宣佈上周在巴黎和其他8個城市實施的宵禁，周五午夜起擴大至全國三分二地區，令4600萬人晚上不可外出，要留在家中。宵禁由晚上9時至清晨6時，宵禁令將維持6個星期。

希臘總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)宣佈雅典和北部塞薩洛尼基(Thessaloniki)等地區周六起實施宵禁，居民凌晨零時30分至清晨5時不可外出。希臘周四新增882宗確診，15人死亡。

斯洛伐克周六起實施局部封城，直至11月1 日，以控制疫情散播。在封城期間，民眾仍可上班、購買必需品和前往居所附近的郊野地方。

路透社/法新社

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