美俄角力｜俄方：《新削減戰略武器條約》 尚未接近達成協議

俄羅斯新聞社報道，俄羅斯副外長周五表示，莫斯科和華府就《新削減戰略武器條約》（New START）尚未接近達成協議。

美俄兩大擁核國家簽訂的《新削減戰略武器條約》，是一項雙邊裁減戰略武器的條約，明年2月屆滿。兩國對此條約的立場顯然已經拉近，華府本周歡迎俄羅斯提議延長提議，但需在兩國同意凍結核彈頭庫存的前提下進行。

《新削減戰略武器條約》在2010年簽訂，10年期屆滿後可延期五年，限制兩國部署的核彈頭數量不超過1,550枚；用於發射核彈頭的發射工具數量不超過800架；已部署的洲際彈道導彈不超過700枚；已部署的潛射彈道導彈不超過700枚；已部署的可搭載核武的重型轟炸機不超過700架。

俄羅斯對延長條約表現積極，相反美國政府明確表明一旦中國不加入，競逐連任的特朗普，將無意延續任何主要限武條約。由於中國完全無意加入，條約很可能在屆滿後成為歷史。

路透社/《蘋果》資料室

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