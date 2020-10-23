港版國安法｜愛爾蘭停港引渡協議 繼芬蘭後又一國家

愛爾蘭在審視過香港實施國安法的情況後，已停止與香港的引渡協議。是繼上周芬蘭後，再一個暫停香港引渡協議的國家。

愛爾蘭政府與司法部門審視了港版國安法對愛爾蘭引渡安排的影響後，決定中止愛爾蘭與香港的引渡協議。政府7月時宣佈會檢視有關協議，當時司法部門表示：「鑑於最近香港通過的國家安全法，我們正在審視愛爾蘭與香港之間的協議。」

愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）本周二在國會接受議員質詢時，確認已經暫停引渡協議，他指有關決定是與其他歐盟成員國「一致」作出。歐盟 7月28日宣佈會採取一系列「協調一致的措施」，其中包括研究成員國引渡安排的執行情況。

科文尼指有關決定「明確表明」愛爾蘭對香港法治的憂慮，以及法律「削弱了一國兩制原則所承諾的司法獨立」。提出質詢的議員里士滿（Neale Richmond）形容政府決定「絕對」正確，「這是我們許多人一直在作出呼籲的事，新的國安法令我們極為憂慮」。

中國大使館發言人表示，中國根據國家安全法維護國家安全，中國通過並實施有關法律，是為了香港的長期安全、繁榮與穩定，以及「一國兩制」持續發展。

港版國安法在７月實施後，澳洲、加拿大、德國、英國、美國、新西蘭、法國及芬蘭先後宣佈暫停與香港的引渡協議。

英國《泰晤士報》/《蘋果》資料室

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