加國亂局｜杜魯多涉利益輸送 一文看清「WE醜聞」來龍去脈

（北美通訊）加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）捲入的「WE醜聞」（WE Charity Scandal），財長莫諾（Bill Morneau）在8月率先「跳船」，事件至今尚未解決。在野保守黨（Conservative Party of Canada）本周發起動議，要求設立專責委員會，要求杜魯多及涉事WE慈善組織公佈更多涉案細節，但執政自由黨（Liberal Party of Canada）在第四大黨新民主黨（New Democratic Party）支持下，否決動議。到底「WE醜聞」是甚麼？以下是此案的來龍去脈：

起源

今年6月25日，在沒有舉行招標的情況下，加拿大政府宣佈批出總值9.12億元（加元，下同）的「學生服務援助」計劃（ Student Service Grant )，授權WE慈善機構（WE Charity）負責管理該筆資金。計劃是為了幫助疫情下、未能找到暑期工的大專院校學生，讓他們參加各類義工活動，協助社區抗疫，並賺取一定報酬。

「學生服務援助」計劃針對30歲以下、剛畢業年輕人，幫助他們尋找各類工作機會，工時在100小時至500小時之間，酬勞則在1,000元至5,000元不等。

WE慈善組織成立於1995年，由人權倡導者Marc Kielburger和Craig Kielburger兩兄弟創立，亦是WE組織轄下的非牟利分部。 WE組織在北美以至全球建立廣泛網絡，發展各類教育及涉社會公養的項目。

杜魯多被指利益輸送

加拿大政府宣佈將該巨款合約交予WE慈善組織後，立即引來反對黨猛烈抨擊，指杜魯多及其家人，與該組織有密切聯繫，涉嫌利益輸送。

杜魯多曾表示，聯邦政府把合約交予WE手上，源於該組織在全國有廣泛網絡，能快速幫助大部分年輕人找到工作；但他亦提到，當內閣在討論合約時，雖然自己家人同WE有關聯，但他沒有避嫌不參與討論，為自己的不當行為致歉。他在接受國會財政委員會質詢時強調，自己的行為不涉及利益輸送。

杜魯多夫婦、弟弟亞歷山大（Alexandre Trudeau）及母親瑪嘉烈（Margaret Trudeau）曾多次出席WE舉辦的活動，發表演講。WE堅稱，杜魯多家族成員並未因出席活動而獲得酬勞，只獲得補助性質的「車馬費」。

直到7月9日，加拿大傳媒揭發，杜魯多母親瑪嘉烈為WE慈善組織演講28次，獲得25萬元報酬；其弟弟亞歷山大共出席8次活動，獲得3.2萬元。

除此之外，WE慈善組織創辦人之一Marc Kielburger接受質詢時透露，瑪嘉烈、亞歷山大、杜魯多夫人蘇菲（Sophie Trudeau）三人，從WE慈善組織獲得「車馬費」合共達20萬元。

近日，WE慈善組織在國會財政委員會上公佈數十頁文件，涉及杜魯多家族參與WE活動時的詳細花費及所獲酬勞等。文件披露，杜魯多在2006年至2012年間，多次為該組織演講，共獲酬130萬，其夫人蘇菲在2012年至2020年出席8次活動，獲酬近2.4萬。

涉事組織停運 道德操守專員介入

7月初，WE慈善組織以「引起政治爭議」為由，退出該項補助金計劃。同月，加國聯邦道德操守專員迪安（Mario Dion）表示，根據加拿大《利益衝突及道德法》（The Conflict of Interest and Ethics Act），已經對杜魯多展開調查。他涉嫌違反該項法令，未能就涉嫌利益輸送時避席，並為他人給予特殊優待。

在9月，WE慈善組織決定關閉在加拿大運作，並稱因為武漢肺炎疫情，以及9億合約事件帶來的影響，使該機構陷入財務危機。

前財長同陷泥沼 8月跳船辭職

除了杜魯多，前財長莫諾（Bill Morneau）亦深陷旋渦之中，其女兒Grace就職於WE機構旅遊部門，另一名女兒Clare亦曾於WE活動上演講。同時，莫諾在國會財政委員會上透露，WE機構在2017年邀請他及其家人前往肯亞及厄瓜多爾，視察機構在當地的人道項目，並為他們支付4.1萬元「車馬費」。莫諾為自己沒有避嫌，參與批出合約工作而道歉。

隨著事件進一步發酵，杜魯多政府背負巨大壓力，莫諾於8月突然宣佈辭職，由副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）接任財長。雖然莫諾聲稱，請辭同WE醜聞事件無關，亦非如外界所指與杜魯多不和，未能就重啟國內經濟政策達成共識。但有傳媒揣測，自由黨政府內需要有一名高官下台，以紓緩議會內外壓力。

杜魯多避過下台危機 事件繼續發酵

杜魯多政府8月份宣佈暫閉國會，並重新調整「國家前進方向」，於9月23日宣讀新一份施政報告，尋求獲國會通過；在野保守黨則斥責杜魯多藉此躲避調查。

在新民主黨支持下，杜魯多政府新一份施政報告最終獲得通過，但反對黨繼續就WE醜聞事件展開追擊。

保守黨在10月發起動議，要求設立特別委員會，就WE醜聞及政府在武漢肺炎疫情期間的開支展開調查，要求杜魯多公佈所有涉事細節，包括多年來從WE所獲報酬金額，並回應關鍵問題、即WE慈善組織獲得該份大額合約的真相。

本周，杜魯多反擊，聲稱如保守黨堅持就該動議進行表決，而且獲得一半以上議員支持，他便會立即解散議會，進行大選。在第四大黨新民主黨護航下，杜魯多在「信任投票」（Confidence Vote）取得一半議員支持，避過下台危機。保守黨黨魁奧圖爾（Erin O’Toole）堅稱，杜魯多把反對黨對其監督，扭曲為對政府執政的信任投票，並指會繼續就WE醜聞事件向杜魯多施壓。

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