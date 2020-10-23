美國大選｜直擊｜共和黨人評總統辯論：特朗普對拜登太手鬆

美國總統大選選前最後一場電視辯論，在美國時間周四晚上10時半正式完結。《蘋果》在紐約直擊當地選民情況，有年輕共和黨團體在市內舉辦電視辯論派對，有出席者認為今次辯論較上次有秩序，2名候選人均可以真正表達自己立場，有人認為共和黨候選人特朗普刻意改變辯論策略，有助他爭取更多支持；有觀眾則認為民主黨候選人拜登雖然表現不差，但仍然迴避涉及「電郵門」事件的問題。

記者 鍾雅宜 美國直擊

總統大選前最後一場電視辯論在美國時間晚上9時在田納西州舉行，歷時一個半小時，雖然紐約州有較多民主黨支持者，但仍有不少共和黨組織舉辦電視辯論派對。紐約青年共和黨俱樂部（New York Young Republican Club）同一晚亦舉辦了電視辯論晚宴派對，約60多人出席，不少出席者均有戴上口罩，但8至9人一枱用膳。

派對在晚上8時開始，參加者一同收看電視直播，當特朗普進場時，在席不少人均拍手歡呼，每當特朗普出現較突出的發言，大家會拍手叫好；而當拜登發言時，如他提醒大家必需戴口罩時，現場則出現一陣陣噓聲或嘲笑聲。

特意戴上支持特朗普帽子的Angela認為，今次辯論加入靜音環節是比較好，讓觀眾真正聽到候選人的說話。她笑言拜登花了4天逗留在地庫，故表現明顯準備不足，認為特朗普發言比較貼地。不過，她指特朗普太早提及拜登「電郵門」事件，認為拜登不應以此途徑獲得利益，而事件即使主流傳媒均沒有報道，她身邊仍有不少人知悉。

28歲的Jonny以往是民主黨支持者，4年前因不喜歡民主黨希拉莉而投予特朗普，他認為特朗普是一個70多歲仍充滿活力的長者，今年會繼續投票予他。Jonny指首次辯論經常有打斷說話的情況，今次辯論明顯較「優雅」，而特朗普似乎亦刻意改變策略，辯論手法表現得更文明，說法較有道理，故他相信特朗普在電視辯論後的支持度會上升。

拉丁美洲裔的Diana亦認為特朗普是一個誠實的人，指「我們已厭倦政客」，認為他今晚表現很好，即使有時他會很無禮或說出不應說的話，但「因為他誠實，所以我們都喜歡他。」

主辦活動的紐約青年共和黨俱樂部Gavin Wax稱，今次特朗普表現較平均，他不如上次辯論般不停打斷拜登談話亦屬好事，亦對他有幫助，今次表現明顯可為他加分。他又認為拜登的表現雖然不算很糟糕，但仍然迴避有關「電郵門」問題。他認為特朗普在此問題上似乎對拜登過於寬宏，認為他理應可追問更多。

Gavin透露，其俱樂部已有逾百年歷史，以往每逢總統大選辯論均有舉行派對，以往一般至少200至300人參與，但今年因受到武漢肺炎疫情影響，故派對規模被逼縮至只有70人，強調此類活動十分重要，不能只舉辦網上活動。

同屬拉丁美洲裔、代表共和黨競逐紐約12區眾議院議席的Carlos Santiago-Cano亦有出席派對，他直言首次辯論場面較混亂，今次主持人較能控制場面，即使她立場傾向民主黨，但仍能較公平地主持辯論。他直言對拜登的表現本沒太大期望，又指他當政40多年，一直是個政客，認為美國需要真正能解決問題的方法，今次辯論亦令觀眾能對總統候選人有更清楚的了解。

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