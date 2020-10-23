鐵腕治藏｜新疆模式複製西藏 美參議院提決議案促查強迫藏人勞役

由於有報道指中國將新疆模式複製到西藏，可能強迫至少50萬藏人勞動，因此多位美國參議員周四提出決議案，敦促美國企業避免與涉及西藏強迫勞役的供應商進行交易，並就中國強迫勞役行為展開調查。

路透社上月報道，中國將新疆模式搬到西藏，越來越多居於農村的藏人被送至軍營式中心，被訓練成工廠勞工。報道引述西藏地方政府一份公告，指今年1月到7月間，共有超過50萬人接受培訓，佔西藏總人口約15%。

美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）聯合10位參議員，提出決議案譴責中共透過強迫勞役及其他脅迫措施，試圖摧毀西藏宗教自由。決議案指出，北京對藏人施行漢化政策，近期更強迫西藏農民與牧民交出土地與牲畜，將他們送至當局設立的設施，接受強迫勞役訓練和政治洗腦等。他們受訓後必須在西藏或中國其他地方從事政府安排的工作，工作地點通常遠離家人與社區。

決議案指出，中共認為強迫勞役是增強經濟和鞏固權力的一種可接受做法。決議案敦促美企檢視供應鏈中是否存在西藏強迫勞役行為，並迴避使用相關勞役的供應商，同時呼籲就中國強迫藏人勞動行徑展開調查。

決議案也呼籲行政部門依據2002年的「西藏政策法」（Tibetan Policy Act of 2002），支持西藏精神領袖達賴喇嘛透過協商解決西藏議題籲，包括維護藏人宗教自由及勞動權等。

眾議院上月以壓倒性票數通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），禁止所有新疆製商品進口，並要求總統制裁涉及新疆強迫勞動的中國官員。

中央社

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