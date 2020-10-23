美國叛諜｜斯諾登獲俄羅斯永久居留權 暫未考慮入籍

揭發美國政府監控計劃的前國家安全局人員斯諾登（Edward Snowden）代表律師對傳媒透露，斯諾登已獲得在俄羅斯的永久居留許可，但他尚未考慮申請入籍俄羅斯。

斯諾登的律師庫切列納（Anatoly Kucherena）表示：「今日，斯諾登在俄羅斯獲得了無限期居留證」，指他早前因武漢肺炎疫情而拖延了居留證延期審批，現在終於獲得答覆。斯諾登在俄羅斯的居住證於2020年4月30日到期，由於疫情自動延長至2020年6月15日。在隔離結束後，斯諾登提交了延長居留期的申請，律師指根據俄羅斯2019年修改的移民法，斯諾登可以獲得永久居留許可。

斯諾登於2013年5月20日到香港，先後向美國《華盛頓郵報》和英國《衞報》公開政府的大規模監控計劃，此後斯諾登從香港飛往莫斯科，在謝列梅捷沃機場過境區停留了一段時間。美國政府隨後宣佈通緝斯諾登，以從事間諜活動等三項重大罪名起訴他。

2014年8月，斯諾登獲得為期三年的俄羅斯居留許可，並在2017年延長至2020年，期間斯諾登一直在莫斯科生活。2016年，美國國會發表一份報告，稱斯諾登在抵達俄羅斯後一直與俄羅斯情報官員保持聯繫，但斯諾登否認此說法。2019年9月的一次採訪中，斯諾登表示如果他能獲得公正審判，他願意回到美國。

美國上訴法院上月2日宣佈，斯諾登所揭露的大規模收集電話通話數據的計劃乃屬非法，斯諾登對裁決表示歡迎。

英國《衞報》／中通社

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