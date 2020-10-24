一周大選焦點｜逾五千萬選民已投票 專家警告民調再不準會「玩完」

（北美通訊）距離11月3日美國總統大選選舉日只剩下11天。根據無黨派的的「美國選舉計劃」（U.S. Elections Project）的統計，現時已有超過5,000萬名選民投了票，顯示今年大選的投票率有機會打破百多年來的最高紀錄。最新民意調查顯示，拜登仍然領先特朗普。但有專家警告，若今年的選舉結果再像2016年般推翻民調結果，民調將會徹底失去公信力，或令這行業難以再生存。

由於今年各州鼓勵選民郵寄選票和提早投票，加上選情激烈，不少選民已經投了票。據美國選舉計劃統計，已經投票的選民至少5,200萬，佔整體登記選民22%。若踴躍投票的趨勢持續，今年的投票率有望超過60%，打破過去幾十年的紀錄。美國2016年大選的投票率僅56%，在西方民主國家中屬偏低。

在這星期共和民主兩黨候選人完成了最後一場電視辯論，不同媒體繼續對兩人表現有不同論述。不過，有分析師表示，無論候選人在這次辯論中表現如何，都不能扭轉選情。因為今年的選戰之烈令猶疑不決的搖擺選民減少。大部份人已經確定了會投誰，不會輕易改變。

根據FiveThirtyEight最新綜合民調，拜登的支持率跌至52%，與取得42.4%的特朗普的差距，縮窄至不足10個百分點。在2016年，包括FiveThirtyEight和《紐約時報》在內的多個大選預測，都認為希拉莉（Hillary Clinton）會大熱勝出。《紐時》更在2016年10月21日預測希拉莉有93%機會當選。但最終大熱倒灶，特朗普輸普選但以取得更多選舉人票當選。

共和黨民調專家倫茨（Frank Luntz）指出，若今年再出現2016年的翻版，民調行業就會「玩完」。「公眾將對民調失去信心、失去信任。民調公信力不再。」

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