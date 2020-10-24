【最後辯論】美國總統大選最後辯論前晚上演，爭取連任的共和黨總統候選人特朗普借其民主黨對手拜登父子的貪腐醜聞大做文章，直指他「從中國賺錢」；拜登反指特朗普曾在中國設秘密銀行戶口。今場辯論無出現上場的插嘴亂局，其中特朗普異常克制，分析指他的表現或未足以扭轉選情，仍可助對他有猶豫的選民投他票。

兩人在田納西州貝爾蒙大學，就主持威爾克挑選的六大議題——對抗武漢肺炎、美國家庭、美國種族問題、氣候變化、國家安全和領導力，辯論了90分鐘，火花最先在他們互斥貪腐時濺出。

特朗普指拜登兒子亨特被揭電腦存有「令人震驚的電郵」，更引述報道謂拜登任副總統時似乎曾從其家族與中國華信能源的生意來往獲利，「你兒子說『我們要給大人物10%』，阿祖（拜登），到底是怎麼回事？」，「大人物」據報指拜登；特朗普續道「若真有其事，拜登就是貪污政客」，認為他「欠美國人一個解釋」。

總統承諾公開稅務紀錄

拜登一如既往指亨特的生意無違規，但今次強調自己「這一輩子從沒收過來自外國的一仙」，反指特朗普從中國生意獲利，更一度在中國設秘密銀行戶口，然而特朗普反駁「我無從中國賺錢，你有；我無從烏克蘭賺錢，你有」。亨特電腦中的電郵亦顯示他向曾任董事的烏克蘭天然氣公司介紹拜登。拜登還以顏色，再提特朗普未公開繳稅紀錄，「公開你的稅務紀錄，否則別再談貪污」，特朗普則重申願意在核數完成後公開紀錄。

拜登再對鏡頭用一句「這場選舉不是關於我或他的家庭，而是關乎你們的家庭」，指其他議題對普羅選民更重要。他繼續就武漢肺炎疫情猛攻特朗普，「22萬美國人死亡……任何要為如此多人死亡負責的人，都不應再留任美國總統」；但特朗普以自身染疫後康復的經歷，指美國人「正學習與之共存」，拜登反問「與之共存？拜託，我們正因它而步向死亡」。特朗普亦強調武肺疫情「正消退」，拜登則警告疫情正進入「黑暗之冬」。

評論員︰拜登領先但不穩

特朗普發言比上次有條理、有訊息，當拜登在種族和醫療等問題發動攻擊，特朗普每每指「你當副總統的八年做了甚麼？」。共和黨選舉軍師多諾文讚其表現不俗，但「不是他需要的、可扭轉形勢那種」；拜登亦有進步，嘲特朗普早前將自己與林肯總統相提並論一幕令觀眾印象深刻。

有線新聞網絡（CNN）辯論後民調顯示，53%觀眾認為拜登贏辯論，39%認為特朗普贏，比上場多11個百分點。美國廣播公司網上民調則有57%認為特朗普贏。霍士新聞評論員舍恩（Doug Schoen）認為，特朗普這次表現較受控和口徑較一致，比拜登出色，可令對他上次辯論表現有所動搖的選民安心；拜登雖沒有力回應醜聞疑問，但也沒明顯犯錯，這次辯論不會改變選情，拜登仍領先但不穩。

美聯社/法新社