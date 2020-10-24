紐約著名中菜館欺凌行為曝光 用滾油匙羹燙傷員工

（北美通訊）紐約巿唐人街著名新派中菜館龍山小館（Mission Chinese Food），今年9月不敵疫情結業。網媒Grub Street訪問多名餐廳前員工，透露兩任主廚的欺凌及種族歧視行為，其中一名主廚曾用滾油熱匙羹，燙傷洗碗工手臂，行徑令人髮指。

卡普斯生於墨西哥，曾任龍山小館傳菜員。他憶述2016年美國大選前晚上，時任主廚李瓊（Quynh Le，音譯）命令副廚用滾油熱一把匙羹，再用匙羹燙傷一名非裔洗碗工手臂。卡普斯開腔制止，遭李瓊反諷道，「我真希望特朗普快些當選，然後把你們趕回你的國家。」

李瓊的欺凌、歧視行為不止於此。非裔的古羅（Luis Cuero）曾在李瓊的廚房工作，有次他外出抽煙休息，回到廚房後遭李瓊罵其「販毒」，要求「分一半」（I want half）。另一名亞裔廚師因為飯煲故障，煮壞米飯，但被李瓊質疑她狡辯，指飯煲故障對亞裔廚師而言是「悲哀的藉口」，「我覺得每日醒來，都是惡夢的開始。」

報道指，職場欺凌是美國餐飲業常見問題，但龍山小館員工對這些問題在餐廳內發生，皆感到難以置信。因為龍山小館創辦人、韓裔美籍名廚鮑溫（Danny Bowien）及執行主廚迪馬加（Angela Dimayuga），以改革者自居，經常強調為餐廳帶來包容友善工作環境，員工對餐廳的虛偽都加倍憤怒。

龍山小館2012年在曼哈頓唐人街開張時，鮑溫曾接受專訪，憶述自己早年在紐約一間餐廳工作時，是語言攻擊的受害者，希望停止這種文化，帶來「烏托邦」。龍山小館曼哈頓店剛開業時獲得空前成功，兩度獲《紐約時報》食評高度讚賞，後來，鮑溫和迪馬加兩人鮮有再現身餐廳，請來李瓊出掌廚房，龍山小館員工的惡夢亦隨即開始。

非裔廚師基夫（Andy Keith）憶述李瓊首日上班已十分橫蠻無理，會因為極小事辱罵下屬，不准別人駁咀，經常揚言要打人。基夫又指，李瓊不分男女都會出言性騷擾，曾叫他要「經常洗下體」，暗示其女友「不乾淨」，又公開評論兩名女廚師的胸部等。古羅憶述，李瓊不時要求員工長時間工作，清晨4時下班、早上8時再上班經常發生。

在一段很長時間內，迪馬加放任李瓊不管，最終在員工壓力下，於2017年辭退李瓊，但新任主廚金格（Angelo Kinget）亦非「善男信女」，被指管理尤如暴君。有員工指，他曾喝醉酒上班，向其他廚師擲碟、拍枱、催逼上菜等。迪馬加同樣採取放任態度，雖然曾要求金格回家冷靜，但從未辭退金格。最終迪馬加同年離開龍山小館，金格之後才被革職。

除了在廚房內，龍山小館前線接待員工同樣遭職場欺凌和種族歧視。前侍應、非裔的朗格（Erin Lang）表示，餐廳經理凡華迪（Adrianna Varedi）曾嘲笑她的頭髮像「怪物手指」（grinch’s fingers），又取笑大部份洗碗工不懂英語，不時有同事哭泣。

在2018年，龍山小館曼哈頓店多名員工遭無理解僱，他們集體入稟控告餐廳是「種族歧視溫床」（hotbed of racial discrimination），案件最終庭外和解。今年9月，曼哈頓店不敵疫情宣佈結業，目前龍山小館只剩三藩巿總店及布魯克林分店。

鮑溫回應查詢時，僅表示記者可翻聽今年7月他出席網台節目的錄音，沒有補充。他在該節目中承認，員工入稟對餐廳作出的指控「很多都是真的」（many of them are true）。

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