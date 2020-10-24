中美角力｜美海防隊西太平洋部署新型巡邏艦 反制中國漁業騷擾

美國白宮國安顧問奧布萊恩（Robert C. O’Brien）周五發聲明表示，中國騷擾在印太區捕撈的船隻並危及區域穩定，海岸防衞隊將在西太平洋部署新一代快速反應巡邏艦執行海上安全任務，確保航行自由。

奧布萊恩指美國提倡自由開放的印太地區，區域內理念相近國家共同捍衞基於國際規則的秩序。他指中國在印太區非法、未經報告與未經管制的捕魚行動，以及騷擾其他國家專屬經濟區作業船隻的行為，威脅美國與太平洋鄰國主權，危及區域穩定。美國海岸防衞隊（USCG）等為反制這些惡意行為所做的努力至關重要。

他指海岸防衞隊持續現代化並強化艦隊巡防能力，發揮關鍵作用以保護美國重要國家利益與區域合作夥伴利益。為此，海岸防衞隊將部署新一代快速反應巡邏艦在西太平洋執行海上安全任務，包括漁業巡防、近海監視，以及與執法能力有限的區域合作夥伴聯手確保航行自由。

奧布萊恩又指，為增強美國在印太區域的能力與影響力，海岸防衞隊計劃在2021財政年度評估在美屬薩摩亞設立快速反應巡邏艦的可行性，若評估認為適合，美國可能進一步深入南太平洋。

中央社/美國白宮官網

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