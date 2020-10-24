美國大選｜拜登辯論失言稱終結石油業 特朗普窮追猛打：驚人言論

尋求連任的美國總統特朗普與民主黨對手拜登，周四舉行最後一次總統候選人電視辯論，當中拜登失言說到會終結石油業，立即「送槍」給特朗普。特朗普對話題窮追猛打，形容令人震驚；拜登陣營亦急忙澄清，指拜登只是說要終止給油公司的補貼。

在辯論中，特朗普問拜登「你會關閉石油業？」拜登回答說︰「我會令石油業過渡，是的，因為石油業造成嚴重污染。」拜登一直宣稱假以時日將會以再生能源取代化石燃料，希望美國可以做到零排放，拯救環境。不過石油業關乎數以萬計基層藍領的飯碗，以及維持燃油低價。

拜登此言一出，特朗普心花怒放，他在佛羅里達州出席造勢活動時，形容這番言論「可能是辯論中最令人震驚的陳述……昨晚其中一個最令人震驚的時刻就是拜登說要廢掉石油業，今早你見到他了？他說『我不是這個意思』。拜登說『我們要取代它』，我說『多謝』。德州，看到嗎？賓夕凡尼亞、俄克拉何馬、俄亥俄，看到嗎？」這些州分不少藍領工人是在石油公司打工，特朗普認為拜登的言論一下子得罪五至六個州的選民。

拜登陣營也連忙撲火，拜登翌日改變說法，說他的意思只是停止對石油業提供補助，他所說的「過渡」並非要終結石油業，他的目標是到2050年可以用再生能源取代化石燃料，達到零排放。

特朗普盟友也把握機會攻擊拜登，美國石油大亨、大陸資源公司行政總統哈姆(Harold Hamm)說，限制石油及天然氣生產將會令汽油價格上升，能源短缺，「如果拜登上台，消費者就有損失了」。

英國廣播公司/美國霍士新聞

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