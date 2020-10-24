泰國抗爭｜要求巴育下台限期將屆滿 示威者領袖之一：4時前不辭職 行動升級

泰國反政府示威者在周三（10月21日）要求總理巴育下台的3天限期即將屆滿，其中一名示威者領袖稱會以下午4時（本港下午5時）為死線，如果巴育仍戀棧權力，會將抗爭行動升級。

昨早獲釋的其中一名示威者領袖賈圖巴（Jatupat Boonpattararaksa），在同日到曼谷監獄外抗議，要求立即釋放所有示威者，並與數以百計抗爭者通宵在監獄外靜坐，又展示要求巴育下台的大型橫額。

賈圖巴表示巴育必須在今日下午4時前下台，否則會將行動升級，但未有透露詳細安排。

而警方周五表示，自本月13日起至今拘捕78名示威者，有8人仍被扣留，其餘人已獲准保釋。當中有46人被控違反緊急狀態令，有4人未滿20歲，有21名示威者被控參與10人以上非法集會，3人涉侮辱王室、10人涉嫌煽動以及1人拒捕。

8名未被釋放的示威者中，包括有示威領袖巴利（Parit Chiwarak）、22歲的學生領袖帕努沙亞（Panusaya Sithijirawattanakul）及學生帕努蓬（Panupong Jaadnok）等。

泰國公共電視台/路透社

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