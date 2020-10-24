武漢肺炎｜北韓警告民眾小心來自中國沙塵 稱或帶有武肺病毒

英國廣播公司報道，北韓中央電視台（KCTV）日前播出特別天氣預報，警告將有一陣來自中國的「黃沙」湧入，更聲稱可能會帶有武漢肺炎病毒，呼籲民眾留在室內。

KCTV在天氣預報中宣佈在全國範圍禁止戶外建築工作，黨報《勞動新聞》周四指，所有工人須明確了解黃沙、「惡意病毒入侵的危險」。

俄羅斯駐平壤大使館亦收到有關平壤黃沙問題的警告，大使館在其Facebook專頁提到，北韓外交部已就沙塵暴警告中國及其他外交使團和國際組織，建議所有外國人留在家中、關上窗戶。據報平壤的街道顯得十分冷清。

北韓官媒引述武漢肺炎可經空氣傳播的研究，表示「應認真看待黃沙湧入」。然而目前仍未有證據顯示武漢肺炎病毒與季節性黃沙的關係，美國疾病控制及預防中心（CDC）曾表示武漢肺炎病毒可在空氣中懸浮「數小時」，但亦指很少人會因此而受感染，尤其是在室外。南韓傳媒亦否認來自中國的黃沙，會傳播武漢肺炎病毒的說法。

黃沙是來自蒙古及中國沙漠的沙塵，不時吹向南韓及北韓，多年來在兩韓引起人們對健康的關注。

英國廣播公司

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