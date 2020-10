美國大選｜直擊｜選舉廣告破紀錄858億 拜登「復仇者」拉票 特朗普靠造勢大會挽狂瀾

美國總統大選尚有約10日便正式投票,今年武漢肺炎疫情肆虐全美,令選舉集會大減,民主黨更幾乎取消所有大型集會,將選舉資源重點放於電視及社交媒體廣告上。有外國機構估計,兩黨今年在美國總統大選上開支總額將超過50億美元,若連同今年參眾兩院席位改選計算,數字達110億美元(折合約858億港元),勢成史上最貴美國大選。有本港學者認為,拜登政治捐款在選民湧現「亡國感」下大量進賬,令其在搖擺州的廣告戰上壓制特朗普。

記者 羅智堅(香港)、鍾雅宜(美國)連線報道

受武肺疫情影響,今屆大選宣傳策略較以往有所改變。有駐華盛頓的美媒資深記者直言,今年兩黨宣傳策略大相逕庭,如民主黨甚為重視疫情嚴重性,幾乎沒有進行大型造勢活動,只舉行小型籌款或網上籌款。本報按以往方式多次電郵查詢其造勢及籌款活動,均未獲回覆;民主黨競選網站列出的競選活動,大部分均於網上進行,包括網上直播造勢或以電話方式拉票等。

記者所見,實地拉票工作亦有所轉變,如在佛羅里達州及賓夕凡尼亞州等地,民主黨義工拉票時,由以往面對面宣傳,改為駕車到支持者家門外,掛上宣傳單張便會離開。

該黨早前找來Marvel漫威電影《復仇者聯盟》主要演員,包括「美國隊長」基斯伊雲斯、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜等與副總統候選人賀錦麗對談,為拜登進行網上募款,引起不少迴響。

至於爭取連任的總統特朗普,就馬不停蹄進行大型造勢活動,他在感染肺炎出院後一連多日走訪多個搖擺州,造勢集會主辦單位雖然要求支持者進場前量體溫及派發口罩等,但場內並無社交距離,大部分支持者亦沒有戴上口罩。

由於整體造勢活動減少,電視及社交媒體廣告影響力變得舉足輕重。美國《全國公共廣播電台》報道,兩黨候選人均在多個搖擺州份「重槌出擊」。拜登在佛州電視及電台廣告上的花費估計已逾1.5億美元,特朗普亦花費約1億美元;另一搖擺州份賓夕凡尼亞州,拜登及特朗普則各花逾1.2億美元及7,400萬美元於電視等廣告上。有報道指,賓州費城觀眾在半小時內會看到至少5則來自拜登或特朗普的電視廣告;拜登亦在該州製作了38款不同選舉廣告。

不過,特朗普在宣傳戰中亦非完全捱打,有研究組織分析特朗普4月中起在facebook及google投放的數碼廣告開支至今高達1.6億美元,比對手的約1.3億美元為多。但拜登9月起急起直追,9月底至10月中便在2個平台中投放逾3,400萬美元廣告費,特朗普同期則花約3,300萬美元。

根據無黨派研究組織「Center for Responsive Politics」(CRP)的分析顯示,截至9月底,民主黨候選人拜登競選團隊共獲得逾8億美元政治捐款,選舉開支逾6.3億美元,若把助選團體的捐獻等計算在內,估計拜登獲得近12億美元捐獻,選舉開支達9.3億美元,即尚有2.7億元可用。

值得留意是,拜登競選經費中近半、即約2.7億美元為每筆低於200美元的個人小額捐獻,特朗普的籌款人曾形容拜登所獲經費「比上帝還要富有」(The guy’s got more money than God)。

總統特朗普「吸金力」較拜登遜色。截至今年9月底,其團隊僅獲約5.5億美元捐獻,約5.1億美元已用作選舉開支。若計及助選團體捐獻,他共獲8.8億美元政治捐款,已花去7.2億美元。不過,特朗普在2016年大選中同樣以較少選舉開支擊敗希拉莉,勝出大選。

時事評論員梁啟智認為捐款數字多,反映今屆大選選情熱烈;而民主黨支持者,乃至不少美國人過去數年在特朗普治下滋生出「亡國感」,認為若讓特朗普連任將令美國「玩完」,挑戰其總統寶座的拜登自然獲得大量捐款,甚至「多錢得濟,唔知點駛」。

