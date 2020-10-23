英國移民專題｜落機發現多個家庭均以LOTR入境 港人：不消15分鐘就過關

隨着港版國安法於6月30日生效，英國首相約翰遜翌日即在國會發表有關向BNO持有人，成為英國公民的途徑。34歲的阿均沒多想，連BNO還未續領完成，便與太太密鑼緊鼓安排移居，並於8月底號攜同兩名分別5及7歲的兒子乘坐飛機，離開他居住了30多年的家鄉。他最記得當天一落機，許多港人家庭衝到機場租車公司，一問之下，許多如他一樣，透過Leave Outside the Rules (LOTR)）酌情入境。

LOTR為過渡至BNO的過渡性准許證，初期坊間流傳許多LOTR申請資格的謬誤，阿均屬於第一批抵英BNO持有人，故透過網上討論區「英應點」分享經歷，「想用親身經歷，去幫那些來英國而又無從入手的港人」。太太與他均是BNO持有人，雖然太太以BNO過關，但他正續領BNO，入境時僅持特區護照，唯關員只需他提供續領BNO的參考編號即可。他憶述，關員主要檢查登機證、健康申報表及護照，並主要口頭問他「帶了多少錢來」、「有多少名需供養者」、「在哪落腳」、「從事什麼工作」、「有沒有親朋戚友在英國」等，整個過程不消15分鐘。關員指出airbnb等短租地址不可取，要求他們安頓後向內政部更新長住地址。

雖然阿均認為，英國政府似乎刻意將門檻降低，過關時連準備好的資產文件、履歷、肺結核檢查報告也無檢查，不過他也提出LOTR為酌情安排，關員仍有權拒絕申請人入境。

阿均在香港負責打理家族裝修公司生意，為未來老闆，前途光明，他決定舉家移民到英國，為的就是兒子的前途，「國安法之後，令我不想生活在這個環境下，將來都不想小朋友留在這裏，所以考慮移民。」在香港，許多人視置業為人生目標，直到這一刻，他發現原來「無殼蝸牛」反而令他無後顧之憂，「起碼我唔想處理賣樓問題」。同時他亦已有心理準備，打算當「地盤佬」由低做起。

BNO簽證細節逐步明朗化，根據內政部最新（22日）公布，即使申請人BNO護照無效，亦可手持特區護照申請，同時可攜帶近親及子女，人數不設上限。英國駐港總領事賀恩德在新聞公告提到，「實施《港區國安法》明顯削弱港人權利及自由，這途徑是我們對港人作出承諾的一部分，英國已準備好迎接BNO持有人及其家屬」。

目前每位申請人只須付250磅（約2500港幣）辦理5年簽證，申請人亦可選擇以180磅（1827港幣）申請為期30月的簽證。相比收費達610磅（約6200港幣）辦理3年在英工作簽證（tier 2），又或費用為348磅（約3500港幣）的學生簽證，英國明顯刻意降低BNO簽證費用，給港人一道便利的「隨意門」。

值得注意是，LOTR只得6個月有效期，有部分7月抵英人士在1月31日接受申請簽證前，其LOTR或已失效，英國移民專家楊萬邦表示，當局應會要求該批人士在境內先申請延長LOTR，毋須他們重新出入境，以確保不會存有「空窗期」。

倫敦特約記者 梁可瑩

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