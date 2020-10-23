天下圍中｜美副國安顧問：中國毀香港一國兩制框架 以統戰及金錢令國際社會迎合北京利益

美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）周五出席一個由英國智庫舉辦的交流會，指出中國正利用極其純熟的統戰手段及金錢，令國際社會迎合北京利益。他指當中共發現如斯手段達不到目的，就會訴諸恐嚇和脅迫，並以香港去年的反修例運動為例，指北京最終就選擇「拆毀一國兩制框架，剝奪香港自治」。

博明以中文發表演說，指中共一向擅於統戰，共產黨可以在國共內戰時獲勝，並非完全因為其軍事上的戰鬥力，而是「借助其在思想意識以及實際行動上對敵人的滲透和操弄」，最終達到統戰目的。他指只要有統戰的需要，中共9,000萬名黨員都必須支持，而中共領導人將之稱為「法寶」。

博明指中國統戰部門的高層人數是美國國務院外交人員的4倍，中國外交部負責與各國政府進行外交活動，而統戰部就在暗中蒐集其他國家的情報，對海外居民施加影響。他強調中共的統戰部門能力令人震驚，統戰人員是集情報、宣傳和心理誘導於一身的通才，在現今網絡世代下，要收集情報更加是易如反掌。

博明表示一些所謂「中國科技公司」將日常用智能電話對話、搜尋、瀏覽的網頁和購物等資訊一一收集並建立檔案，甚至包括一些從未踏足過中國的人。他表示上月有一些資料披露，一個中國的資料庫包含了240萬個外國公民的資料，幾乎包含任何階層、社會地位或職業的人，王室人員、議會、法官、教授及軍人等都有，甚至連兒童也不放過，正符合北京「無孔不入的政治鬥爭習慣」。

他認為中國收集這些資料的最終目的，就是「通過軟硬兼施，令個人選擇甚至國家政策都變成某種有利於北京為所欲為的心態」，而中共的海外宣傳正正反映這種方式。他指近年來中國的手段慢慢被人看穿，如「一帶一路」就是巨大的浪費和腐敗例子，「當騙術達不到目的，中共經常訴諸恐嚇和脅迫」。他指去年香港反修例運動抵抗北京實施更嚴酷的控制，為此北京採取了「拆毀了鄧小平一國兩制的框架，剝奪了使香港成為亞洲最興旺城市的自治」。.

博明亦有談及新疆問題，指自己身為曾參與反恐戰爭的軍人，「新疆發生的一切在道德上同反恐沒有任何關聯之處」，而且「在中國任何的哲學、宗教或道德思想中，也不可能找到支持在中國的土地上建立集中營的做法」。

另外，意大利外交部與國會近日委託智庫「杜林世界事務研究所」（Torino World Affair Institute）完成一份中國研究報告，指中共通過港版國安法擴大北京的管轄權，嚴重損害了一國兩制的可信度。而中國亦一直想將台灣納入管轄，但在香港爆發反送中抗爭之後，此目標將變得更不容易達成，而台灣維護自主的意志亦更堅定。

美國之音/中央社

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