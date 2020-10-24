公開嘲笑華裔家長名字 波士頓校委員會主席辭職

（北美通訊）波士頓學校委員會日前舉行網上會議，該會主席洛克托（Michael Loconto）在華裔家長發言時，懷疑忘記關咪高峰，嘲笑該名家長的名字，引起會議上其他委員及多名州市議員強烈不滿。周四早上，洛克托在多名市議員要求下辭去主席職位。

受疫情影響，委員會周三晚舉行網上會議，討論波士頓學校在2021至2022學年暫停一年入學考試，委員會最終通過該議案。洛克托在會議席間，趁主持人提到一名華裔家長名字並邀請發言時，嘲笑道，「就像Shin-Nee-Ya，Sha- Nay-Ya，Sha-Nay-Nay，Boo Boo和David一樣，對嗎？」

頓時，洛克托意識到自己忘了關上咪高峰，馬上道歉，解釋自己正在和房間內其他人說話，並說，「我在談論兒童讀物（I was talking about a children’s book）。」

周四早上，市長候選人Michelle Wu和多名市議員要求洛克托辭職。洛克托在聲明中表示歉意，補充說，「對我的行為負全部負責任」。他指，「我在周四的清晨反思昨天晚上在會議發生的事，以及我的言論對委員會的人、員工、學校委員會其他成員和社區造成傷害，我做出的決定是，我的評論不應沒有任何後果，並通知市長立即辭去學校委員會職務。」

市長華殊（Martin J. Walsh）已接受洛克托辭任。華殊在聲明中說，「我們每個人都不希望一生中被人定義，我想沒有人會比我更了解這一點。洛克托為波士頓民眾作出貢獻，但我們不能接受我們的成員貶低其他社區成員。」

曾在東波士頓任職教師的伊莎比-佐治（Essaibi-George）有份出席當日會議，她說，自己的父親於1972年從突尼斯移民美國，她認為，學區家庭來自不同背景，洛克托的評論反映出歧視問題比想像中嚴重，而不僅僅是口頭疏忽。

波士頓唐人街議員弗林（Ed Flynn）說，洛克托的評論帶有種族主義，辭職是正確決定。校監卡塞利厄斯（Brenda Cassellius）表示，對洛克托的言論感到不安和失望，波士頓教師工會主席Jessica Tang則發聲明說，工會同意洛克托辭職是適當決定。她認為，嘲諷文化和對別人身份的評論是不可接受，只會進一步加劇對新移民的刻板印象。

事實上，洛克托不是第一次在公開會議上，發表具爭議言論。在今年6月，學校委員會舉行另一場網上會議，當主持人介紹一位越南裔傳譯員後，洛克托說，「謝謝Tran先生，我想你與另一位Tran先生沒有關係吧？」洛克托所指的Tran先生，為委員會內另一位越南裔成員Quoc Tran。

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