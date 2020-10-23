大馬權鬥｜穆希丁圖藉疫情頒緊急狀態推遲國會復會 安華轟以非民主手段保政權

馬來西亞政局仍然未明，首相穆希丁周五晉見最高元首要求頒佈緊急狀態，當地傳媒報道理由是應對新一波爆發的武漢肺炎疫情。反對派領袖安華批評穆希丁藉疫情瀆職濫權。

消息人士透露穆希丁周五晉見元首，要求答應頒佈緊急狀態，王室發聲明指最高元首周六會與各州管治者討論。一旦頒佈緊急狀態，可以暫停國會。國會原訂11月重開，政府則在11月6日提交2021年度財政預算案，但在目前政局不穩的情況下，未知穆希丁政府的預算案是否能在國會獲得多數通過。

如果預算案未能過關，將被視為對穆希丁的不信任投票，足以觸發改選。如果此時頒佈緊急狀態令，預算案則可以避免在國會表決。

穆希丁今年3月突然執政上台，他在國會只有兩個議席的優勢，反對派領袖安華9月底曾表示已獲得國會過半數議員支持他執政，並已覲見最高元首尋求支持。但在武漢肺炎疫情下，最高元首推遲與各黨黨魁見面磋商的時間表，令大馬政局充滿變數。

對於穆希丁的舉動，安華表示︰「我們的政府缺乏合法性，明知在國會內不能獲得多數支持，於是利用疫情作為藉口，將濫權合理化。」他又批評穆希丁應對疫情和經濟危機不力，曝露政府的無能，「我們還未看到應付危機的具體策略，而且隨着越來越多批評，政府竟然認為民主力量的倒退是最佳策略。其實對抗疫情需要各部門透明度、問責及堅定不移的行動，政府在應對這場危機時，無法展示強大的領導力，而且還利用非民主手段保住政權」。

根據憲法，最高元首若認為國家安全、經濟或公眾秩序受到威脅，就可以頒佈緊急狀態，而大馬上一次頒佈緊急狀態是因為1969年發生嚴重種族衝突，當時反對派在全國選舉中獲勝，上街遊行慶祝，部份巫統黨員則上街反對，雙方爆發流血衝突和暴動，最高元首隨即應首相要求，頒佈緊急狀態令。馬來西亞科學大學政治分析員西瓦穆魯甘(Sivamurugan Pandian)表示，最高元首這次可能要跟其他王室商討後，再決定是否批准頒佈緊急狀態令。

路透社/美聯社/馬來西亞《詩華日報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！