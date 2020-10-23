武漢肺炎●全球疫情｜美國單日個案再破7.6萬 世衞稱疫情在危險軌道

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過4,200萬，全球死亡人數超過114萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過845萬宗，死亡人數突破22.3萬人。印度確診人數超過776萬，位居全球第二，死亡人數超過11.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過532萬，死亡人數超過15.5萬。俄羅斯確診人數超過147萬，法國確診大幅增加至108萬，是歐洲疫情僅次於俄羅斯的國家。阿根廷確診人數超過105萬，西班牙確診超過104萬，令至今全球共有7個國家確診人數突破100萬。

美國單日7.6萬人確診 疫情爆發後第二高

美國在過去24小時新增近7.62萬宗確診個案，當中單是得州已有逾6,800宗，是自3月疫情開始以來第二高的數字。至於死亡病例，也再增加916宗。

法國再逾4萬人感染

法國在周五公布再多42,032人確診新冠肺炎，再創新高紀錄。

世衞稱疫情危險 促採取更大力度抗疫

世衞總幹事譚德塞表示，北半球的爆發狀況令人擔憂，部分國家更在危險軌道，醫療系統或許會不勝負苛。譚德塞敦促各國都加大檢測以及隔離等措施。

西班牙總理指國內感染人數逾「300萬」

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）警告，確診病例的「真正數字」是逾300萬，促請民眾盡量限制移動。他表示：「血清陽性率研究表明，國內實際感染人數超過300萬人。情況很嚴重，我們所有人都必須下定決心，自律和必要地團結，以保護所有人的公共健康。」他續指西班牙目前檢測到「大多數病例」，大約佔70％，而在第一波疫情期間，這檢測到的病例比例僅為10％。

馬德里地區表示午夜至凌晨6點禁止家庭聚集，並將酒吧和餐館內的可招待人數限制本來的一半，周六開始生效。西班牙周三正式成為首個確診病例突破100萬宗的歐盟國家，亦是全球第6個破百萬大關的國家。

日本研究指病人康復後仍有呼吸困難及脫髮問題

日本國立國際醫療研究中心研究發現，有人從武漢肺炎康復後仍深受後遺症影響，包括出現呼吸困難、嗅覺異常甚至脫髮等情況。研究中心調查了63名在今年2月至6月出院的武漢肺炎患者，這63名患者平均年齡是48.1歲，有7人在發病後4個月仍感到呼吸困難，有6人嗅覺異常，味覺異常就有1人。中心進一步追蹤其中58人，發現有14人從發病開始的2個月內出現脫髮情況，當中5人大約在2個半月後不再脫髮，另外9人未足2個半月而脫髮情況持續。

希臘雅典周六起宵禁

希臘總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)宣佈雅典和北部塞薩洛尼基(Thessaloniki)等地區周六起實施宵禁，居民凌晨零時30分至清晨5時不可外出。希臘周四新增882宗確診，15人死亡。

斯洛伐克周六起封城

斯洛伐克周六起實施局部封城，直至11月1 日，以控制疫情散播。在封城期間，民眾仍可上班、購買必需品和前往居所附近的郊野地方。

瑞德西韋成首隻及唯一獲批治療武肺藥物

美國食品藥品管理局(FDA)周四全面批准吉利德科學公司(Gilead Sciences Inc.)生產的抗病毒藥物瑞德西韋(remdesivir)作為治療武肺住院病人的藥物，是首隻及唯一一隻藥物獲准治療武肺。消息公佈後，吉利德股價飊升4%。美國總統特朗普早前確診武肺後，亦曾接受瑞德西韋治療。

美聯社 / 路透社 / 法新社

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