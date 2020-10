美國大選｜19歲青年被指策劃暗殺拜登 被搜出長短槍、爆炸品

(北美通訊)美國西雅圖一名19歲青年,被指策劃暗殺民主黨總統候選人拜登,在今年3月至5月多次在網上搜查拜登住址,並購買大量槍械。案情前,5月時他一度抵達特拉華州,距離拜登住所只有6公里。青年同時被控管有兒童色情物品,已被起訴相關罪名,不准保釋,目前未知會否被追加其他控罪。

19歲的被告泰雷斯曼(Alexander Hillel Treisman)來自西雅圖,患有亞氏保加症(Asperger’s syndrome)。今年5月,他在北卡羅萊納州一間銀行外,停泊一輛白色貨車後離開;銀行職員覺得有可疑,於是報警。警方到場後,在車上搜出四把長槍、一把手槍、一批爆炸品、教導製造炸彈的書籍,以及50.9萬元(美元、下同)現金,並展開追查。

同5月28日,泰雷斯曼在北卡羅萊納州被補,警方其後證實,他曾在最少四個州分買入大量槍械和爆炸品,又在其擁有的8部電子器材中,找到6,721張照片和1,248段影片,全部為兒童色情物品。今年9月,大陪審團決定起訴泰雷斯曼管有兒童色情物品,不准保釋。泰雷斯曼已在庭上否認控罪。

更多法庭文件在周四曝光,揭露泰雷斯曼有其他犯罪意圖,包括去年10月曾在手提電話內制定計劃,要在感恩節或聖誕節到商場食肆大屠殺。

今年4月,泰雷斯曼到拉斯維加斯的曼德勒海灣度假村酒店賭場(Mandalay Bay Resort and Casino)「朝聖」,並拍下影片。他在片中表示,2017年在該賭場策動槍擊案、造成58人死的槍手帕多克(Stephen Paddock)「做得很好」(did it nice)。同月,他在芝加哥奧黑爾國際機場(O’Hare International Airport),拍片,表示如果可以劫機撞向大廈「會很捧」(it would be awesome)。

法庭文件指,聯邦跨部門反恐工作組(Joint Terrorism Task Forces)曾盤間泰雷斯曼,他承認對大型槍擊案和恐怖擊襲新聞很感興趣,過去曾經拿「911」恐襲和其他槍擊案開玩笑,因此失去很多朋友。

案情又指,在今年3月至5月間,泰雷斯曼開始對暗殺拜登產生興趣,多次在Google搜查拜登位於特拉華州的住址、可購買夜視鏡、長槍零件的地方,以及各州槍械法律等。其後,他在新罕布什爾州(New Hampshire)買了一支AR-15長槍。

今年4月,泰雷斯曼在美國討論區Reddit和「meme圖」分享平台iFunny表示,「為了拯救桑德斯(save bernie), 應否殺死拜登?(Should I kill Joe Biden?)」。桑德斯今年曾角逐代表民主黨初選,競逐總統提名資格,最終無功而回。

警方翻查泰雷斯曼的手提電話訊號和金錢交易記錄,發現他在5月3日曾到特拉華州一間Wendy’s快餐店,當地距離拜登住所只差四英哩(約6.4公里)。文件又指,在他的手提電話中,有假護照及加拿大一個物業租約的照片,她的母親在探監時,曾對兒子說「棄保潛逃」(jump bail),相信他有潛逃出國的計劃和準備。

拜登選舉團隊拒絕回應傳媒查詢;負責保護總統候選人的美國特勤局(Secret Service)則沒有回覆查詢。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!