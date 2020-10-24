美國大選｜19歲青年被指策劃暗殺拜登 被搜出長短槍、爆炸品

（北美通訊）美國西雅圖一名19歲青年，被指策劃暗殺民主黨總統候選人拜登，在今年3月至5月多次在網上搜查拜登住址，並購買大量槍械。案情前，5月時他一度抵達特拉華州，距離拜登住所只有6公里。青年同時被控管有兒童色情物品，已被起訴相關罪名，不准保釋，目前未知會否被追加其他控罪。

19歲的被告泰雷斯曼（Alexander Hillel Treisman）來自西雅圖，患有亞氏保加症（Asperger’s syndrome）。今年5月，他在北卡羅萊納州一間銀行外，停泊一輛白色貨車後離開；銀行職員覺得有可疑，於是報警。警方到場後，在車上搜出四把長槍、一把手槍、一批爆炸品、教導製造炸彈的書籍，以及50.9萬元（美元、下同）現金，並展開追查。

同5月28日，泰雷斯曼在北卡羅萊納州被補，警方其後證實，他曾在最少四個州分買入大量槍械和爆炸品，又在其擁有的8部電子器材中，找到6,721張照片和1,248段影片，全部為兒童色情物品。今年9月，大陪審團決定起訴泰雷斯曼管有兒童色情物品，不准保釋。泰雷斯曼已在庭上否認控罪。

更多法庭文件在周四曝光，揭露泰雷斯曼有其他犯罪意圖，包括去年10月曾在手提電話內制定計劃，要在感恩節或聖誕節到商場食肆大屠殺。

今年4月，泰雷斯曼到拉斯維加斯的曼德勒海灣度假村酒店賭場（Mandalay Bay Resort and Casino）「朝聖」，並拍下影片。他在片中表示，2017年在該賭場策動槍擊案、造成58人死的槍手帕多克（Stephen Paddock）「做得很好」（did it nice）。同月，他在芝加哥奧黑爾國際機場（O’Hare International Airport），拍片，表示如果可以劫機撞向大廈「會很捧」（it would be awesome）。

法庭文件指，聯邦跨部門反恐工作組（Joint Terrorism Task Forces）曾盤間泰雷斯曼，他承認對大型槍擊案和恐怖擊襲新聞很感興趣，過去曾經拿「911」恐襲和其他槍擊案開玩笑，因此失去很多朋友。

案情又指，在今年3月至5月間，泰雷斯曼開始對暗殺拜登產生興趣，多次在Google搜查拜登位於特拉華州的住址、可購買夜視鏡、長槍零件的地方，以及各州槍械法律等。其後，他在新罕布什爾州（New Hampshire）買了一支AR-15長槍。

今年4月，泰雷斯曼在美國討論區Reddit和「meme圖」分享平台iFunny表示，「為了拯救桑德斯（save bernie）， 應否殺死拜登？（Should I kill Joe Biden?）」。桑德斯今年曾角逐代表民主黨初選，競逐總統提名資格，最終無功而回。

警方翻查泰雷斯曼的手提電話訊號和金錢交易記錄，發現他在5月3日曾到特拉華州一間Wendy’s快餐店，當地距離拜登住所只差四英哩（約6.4公里）。文件又指，在他的手提電話中，有假護照及加拿大一個物業租約的照片，她的母親在探監時，曾對兒子說「棄保潛逃」（jump bail），相信他有潛逃出國的計劃和準備。

拜登選舉團隊拒絕回應傳媒查詢；負責保護總統候選人的美國特勤局（Secret Service）則沒有回覆查詢。

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