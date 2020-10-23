美國大選｜FBI將向拜登家族「電郵門」醜聞爆料人問話 要求提供電話紀錄等

美國民主黨總統候選人拜登兒子亨特捲入「電郵門」醜聞，被曝光電郵其中一位原收件人博布林斯基（Tony Bobulinski）日前親證有份參與拜登家族與中國的生意往來後，聯邦調查局（FBI）要求他提供相關證據並安排進行問話。

美國參議院國土安全委員會及財務委員會周五發聲明指，原本安排博布林斯基在周五早上到委員會作供，不過因FBI也會傳召他問話而要延期，聲明亦提及FBI要求博布林斯基提供電話紀錄等證據。國土安全委員會主席約翰遜（Ron Johnson）表示：「感謝FBI的工作，我很高興它們終於對委員會已調查了幾個月的財務問題產生興趣。」他又指希望博布林斯基之後可盡快到委員會作供，並交出在生意上與拜登家族及外國公司或個人合作的文件。

博布林斯基早前聲稱他曾跟拜登會面，內容包括談及亨特的商業活動。他在周四獲總統特朗普邀請出席大選最終辯論時沒有接受提問，但有向記者展出3部電話，指內含與電郵門相關證據。

博布林斯基早前指自己是被拜登兒子亨特邀請出任「Sinohawk Holding」公司的行政總裁，跟中國華信能源（CEFC）、其董事長葉簡明和拜登家族都是生意拍檔，而早前揭露拜登家族商業秘密的電郵，他就是其中一位收件人。

美國霍士新聞/《蘋果》資料室

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